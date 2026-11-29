Iako se lajmska bolest uspješno liječi antibioticima, dio pacijenata i nakon terapije ima dugotrajne simptome poput umora, bolova u tijelu i poteškoća sa koncentracijom. Naučnici još ne znaju zašto se, prema procjenama, između pet i 20 odsto liječenih pacijenata ne oporavi u potpunosti.

Novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Tafts, sprovedeno na miševima, nudi moguće objašnjenje. Infekcija bakterijom Borelija burgdorferi može izazvati dugotrajne promjene u koštanoj srži koje utiču na imunološki sistem čak i nakon što je bakterija uklonjena iz organizma.

Uticaj na urođeni imunitet

Istraživači su otkrili da infekcija može izazvati epigenetske promjene u koštanoj srži, odnosno promjene u aktivnosti gena koje ne mijenjaju samu strukturu DNK. One bi mogle dugoročno uticati na način na koji imunološki sistem reaguje.

Mikrobiolog Tanja Petnicki-Ocvijeja, jedna od vodećih autorki studije, objašnjava da bi te promjene mogle uticati na buduće odbrambene reakcije organizma.

Do sada je bilo poznato da bakterija koja izaziva lajmsku bolest utiče na stečeni imunitet, a novo istraživanje pokazuje da bi mogla imati značajne posljedice i na urođeni imunitet, koji predstavlja prvu liniju odbrane organizma.

Važnu ulogu u urođenom imunitetu imaju makrofagi, vrsta bijelih krvnih zrnaca koja uklanjaju stare i oštećene ćelije, ćelijski otpad i patogene. Neki makrofagi nalaze se u određenim tkivima, dok drugi učestvuju u odbrani organizma na mjestima povrede ili infekcije.

Oslabljena odbrambena reakcija

Pri prvom kontaktu sa bakterijom Borelija burgdorferi, makrofagi pokreću upalni odgovor oslobađanjem signalnih proteina, takozvanih proupalnih citokina. Ti proteini privlače druge ćelije imunološkog sistema na mjesto infekcije kako bi se zajednički borile protiv nje.

Međutim, istraživanje na miševima pokazalo je da se nakon infekcije ponašanje makrofaga mijenja. Naučnici su primijetili da te ćelije slabije pokreću određene odbrambene reakcije.

Infekcija je izazvala epigenetske promjene u makrofagima nastalim iz ćelija koštane srži, čime je smanjena aktivnost gena koji učestvuju u upalnom odgovoru.

Promjene ostaju i nakon liječenja

Liječenje antibioticima pomoglo je u obnavljanju aktivnosti nekih gena povezanih sa upalnim odgovorom. Istraživači su primijetili izražen oporavak određenih procesa u koštanoj srži, ali je aktivnost stečenog imuniteta ostala smanjena.

Istovremeno, sposobnost makrofaga da putem citokina upozore druge imunološke ćelije na opasnost nije se u potpunosti obnovila.

Imunolog Juelin Džong, prvi autor studije, ističe da rezultati ukazuju na to da već prvi kontakt sa bakterijom može izazvati dugotrajne promjene imunološkog odgovora.

Slijede istraživanja na ljudima

Naučnici sa Univerziteta Tafts sada planiraju da istraže da li bakterija ima isti uticaj i na ljudski organizam. Žele detaljnije da analiziraju epigenetske promjene i utvrde da li se imunološki odgovor pacijenata sa dugotrajnim simptomima razlikuje od onog kod pacijenata koji su se potpuno oporavili.

Takva istraživanja mogla bi pomoći u razumijevanju dugotrajnih posljedica infekcije i potencijalno otvoriti put razvoju novih metoda liječenja ili prevencije.

U međuvremenu, važno je obratiti pažnju na simptome lajmske bolesti, uključujući karakterističan osip koji se može pojaviti nakon uboda zaraženog krpelja. Rana dijagnoza i liječenje antibioticima značajno smanjuju rizik od dugoročnih komplikacija.

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