Natalija je diplomirani vaspitač predškolske djece. Udala se za farmera u Grabik Ilovu. Bila je to, kaže, ljubav na prvi pogled.

Nije se dvoumila. Danas imaju troje djece. Natalija se u ulozi i majke i farmera, odlično snašla. A dobro pamti i prve dane na farmi.

„ Muzle su se krave ručno. Išla sam sa svekrvom ujutro i naveče kad stignem u štalu, pomagala sam joj. Kad završi se u štali, u kući je uvijek bilo posla, priprema obroka, po kući sklanjanje čišćenje i onda ponovo u štalu. Naviknula sam se i nije bilo nikakvih problema“, rekla nam je Natalija Simić.

Uz rad i trud svih članova porodice Simić, farma je napredovala. Mužu su robotizovali prije godinu dana. Velika je to investicija, ali i olakšanje.

„ Krave same su u slobodnom sistemu, one same dolaze i prilaze robotu, kada uđu unutra, robot im očita responder što one nose. Onda robot prepozna koja je to krava, da li ima dopuštenu mužu ili ne“, govori Dejan Simić.

Ovih dana na farmi dnevno proizvode oko 1550 litara mlijeka. Kravama pogoduje hladnije vrijeme. Simići zadovoljni. Najponosniji je djed Mladen kada svoje unučiće vidi kako prve korake prave na farmi.

Krave ATV

„ To je osnov bogatstva. Vječni život je samo kroz potomstvo to nas i naša religija uči. Sve ostalo je prolazno. Kada vidite unučiće kako trčkaraju kroz farmu čuvate ih još su mali. Da li mislite da su oni već nasljednici jednog dana da nastave sve ovo? Pa mislim kada odrastu na farmi jednostavno“, rekao je Mladen Simić.

Farmerski život im ulazi pod kožu. Tako je počeo i Dejan, njihov otac. Kasnije je završio i poljoprivredni fakultet. Zanimljivo, farmerska priča porodice Simić počela je 1979. Sve je pokrenuo Dejanov djed Milenko sa 15 grla.

„To me sve nosi i želja za nekim uspjehom, da nešto ostvarim u životu, da nešto ostavim za buduće generacije. Dejane, hoće li biti još djece? Naravno, naravno, gospođa i ja imamo u planu. Sad mal opravimo pauzu da oni odrastu malo jer je nezgodno jer su još maleni“, govori Dejan Simić.

„ Prvenstveno voljela bih da suprug da postigne sve svoje želje i zamisli što ima, da obezbijedi sebi svu tu mehanizaciju koja nam uvijek manjka. Voljela bih jednog dana da imamo i kuću“, kaže Natalija.

Za sada su svi Simići pod istim krovom. Ali najvažnije je da pod tim krovom vlada sloga. A tamo gdje je sloge, rada i volje, biće i načina da se ostvare sve želje. Inače, Simići obrađuju i 80 hektara zemlje. Sve to kako bi prehranili stoku. Zato i ovu zimu dočekuju spremni. Zalihe su tu, i za goveda, ni ove zime, neće biti krize.