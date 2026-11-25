Srpska pravoslavna crkva (SPC) sutra će obilježiti praznik posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom, velikom svetitelju i reformatoru koji je poznat i kao najčuveniji propovjednik u istoriji Crkve.

Sveti Jovan Zlatousti bio je carigradski patrijarh i jedan od tri Sveta jerarha.

On je i autor knjige "O sveštenstvu", a nadimak Zlatousti dobio je zbog retoričkih sposobnosti.

Sveti Jovan Zlatousti bio je veliki borac protiv jeretika, a često je propovijedao o ličnoj i društvenoj etici, braneći siromašne i izrabljivane, a osuđujući bogate i one koji drže vlast.

Društvo Obavezno uradite jednu stvar: Slavimo velikog sveca

Poslije sukoba sa caricom Evdoksijom, prognan je u mjesto Koman u Jermeniji gdje je umro 407. godine. Njegove mošti su krstaši 1204. odnijeli iz Carigrada u Rim, gdje su počivale sve dok 2004. godine dogovorom nisu ponovo vraćene u današnji Istanbul.

(SRNA)