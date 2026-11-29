Posljednji mjesec u godini nekima bi mogao donijeti dodatnu zaradu, povišicu ili unapređenje, dok će drugi morati da se pozabave starim dugovima i neplaniranim troškovima.

Evo šta novčani horoskop predviđa za svaki znak Zodijaka.

Ovan

Decembar bi vam mogao vratiti novac koji ste već otpisali. Dogovor je postignut, svoj dio posla ste odradili, ali uplata nikako da stigne. Ovog mjeseca vrijedi da se ponovo javite i zatražite konkretan datum isplate.

Druga polovina mjeseca donosi mogućnost dodatnog angažmana preko osobe koja je već imala priliku da vidi kako radite pod pritiskom. Ako ponuda počne rečenicom „Tebi je to pola sata“, dogovorite cijenu prije nego što prihvatite posao.

Bik

U decembru biste se mogli iznenaditi kada pogledate koliko novca svakog mjeseca odlazi na uslugu, pretplatu ili naviku koja vam više nije potrebna. Možda ste je nekada koristili svakodnevno, a sada se sjetite da postoji tek kada stigne obavještenje o naplati.

Prilika za zaradu mogla bi doći i od nečega što već posjedujete. Predmet koji skuplja prašinu, alat koji više ne koristite ili vještina za koju vas drugi redovno pitaju mogli bi vrijediti više nego što ste mislili.

Blizanci

Pred vama bi se mogle naći dvije poslovne ponude. Jedna će zvučati zanimljivo čim je čujete, dok će druga na prvi pogled djelovati skromnije, ali uz nju dolaze jasni rokovi, poznati ljudi i dogovorena isplata.

Najviše će vam reći odgovor na pitanje koje se često ostavlja za kraj: kada tačno stiže prva uplata?

Mogla bi vas iznenaditi i osoba koja vas pominje na mjestu gdje se odlučuje o poslu. Riječ je o nekome kome ste nekada pomogli, a da tome niste pridavali poseban značaj. Ta osoba, izgleda, nije zaboravila vašu dobru namjeru.

Rak

Ako vam se čini da upravo vi svaki put izgovorite: „Platiću ja, dogovorićemo se kasnije“, u decembru bi to kasnije konačno moglo da dođe. Povod može biti zajednički poklon, putovanje ili neki trošak koji godinama preuzimate na sebe jer vam je neprijatno da tražite svoj dio novca.

Imaćete bolji uvid u to koliko vam novca ostaje kada kućne dogovore pretvorite u konkretne iznose. Možda ćete tada, prvi put ove zime, uspjeti da ostavite nešto sa strane za stvar koju želite još od ljeta.

Lav

Možda umijete da uredite fotografiju, napravite lijepu dekoraciju, napišete tekst ili organizujete događaj tako da niko i ne primjeti koliko je truda uloženo. U decembru bi neko mogao otvoreno da vas pita koliko naplaćujete uslugu koju ste do sada povremeno radili iz zadovoljstva.

Zastanite prije nego što odgovorite prvom cifrom koja vam padne na pamet. Sjetite se posljednjeg puta kada ste to radili i prebrojte koliko je bilo poruka, odlazaka, izmjena i onih „samo još ovo“ koje ste prihvatili.

Djevica

Djevicama decembar donosi priliku da konačno odahnu kada je riječ o finansijama. Posljednjih mjeseci mnoge su imale osjećaj da isti novac raspoređuju tri puta – najprije za račune, zatim za neplanirane troškove, a na kraju za ratu zbog koje odlažu gotovo sve ostalo.

Do sredine mjeseca mogla bi stići dobra vijest o isplati koja je kasnila, povraćaju novca ili poslu za koji ste mislili da je propao.

Najveća promjena mogla bi se osjetiti u svakodnevnom životu. Platićete ono što vas je najviše opterećivalo i konačno prestati da iznova preračunavate stanje na računu. Nekim Djevicama će prvi put poslije dužeg vremena ostati novca i nakon što podmire sve obaveze.

Vaga

Praznični troškovi kod vas lako bi mogli da porastu zbog nekoliko naizgled sasvim razumnih odluka. Kupili ste glavni poklon, zatim još nešto sitno jer je lijepo upakovano, a onda i treću stvar jer znate da bi osobi baš dobro došla. Kada sve saberete, mogli biste shvatiti da ste potrošili dvostruko više nego što ste planirali.

Ipak, ljepša finansijska vijest mogla bi stići kroz saradnju s osobom sa kojom se dobro razumijete. Ako planirate zajednički posao, razgovarajte o podjeli troškova i zarade dok ste oboje dobro raspoloženi i dok još pravite planove.

Škorpija

Pred vama je razgovor o novcu koji ste dugo odlagali jer je svaki put iskrsavalo nešto važnije. Može biti riječ o visini honorara, uslovima saradnje ili zajedničkom trošku koji se iz mjeseca u mjesec podrazumijeva.

U decembru biste konačno mogli mirno da kažete koliki iznos vam zaista odgovara. Biće zanimljivo da vidite šta će se dogoditi kada postavite pitanje bez uobičajenog uvoda „Izvini što pitam“. Odgovor bi mogao biti jednostavniji nego što ste očekivali.

Strijelac

Neko s kim ste ranije sarađivali mogao bi da vam se javi zbog posla koji uključuje putovanje, rad na daljinu ili nekoliko dana van uobičajenog rasporeda. Ponuda će vam biti zanimljiva i prije nego što čujete koliko možete zaraditi.

Zapišite šta sve angažman podrazumijeva, od prevoza do vremena koje ćete provesti van kuće, pa izračunajte koliko vam novca ostaje.

Privatno, decembar vas mami da već sada kupite karte za neko putovanje. Ipak, možda vas čeka još bolji plan čim saznate kada zaista možete uzeti slobodne dane.

Jarac

Kraj godine mogao bi vam donijeti razgovor o poziciji, plati ili honoraru koji će imati smisla i nakon što prođu praznici. Posebno će se primijetiti ono što ste tokom godine radili gotovo bez komentara. Neko je, izgleda, ipak pratio koliko često ste preuzimali zadatke koje je bilo teško završiti.

Pripremite dvije ili tri stvari koje možete jasno da navedete kada vas pitaju za očekivanja. U pregovorima vam može značiti da kažete šta ste konkretno završili, kome je to pomoglo i pod kojim uslovima biste nastavili da radite.

Vodolija

Ideja koju ste nekome ispričali još u proljeće mogla bi vam se vratiti u obliku vrlo konkretne poruke. Osoba koja je tada rekla „Zvuči zanimljivo“ sada bi mogla da vas pita možete li da počnete već sljedeće sedmice.

Prije nego što prihvatite ponudu, odlučite koji dio prijedloga vam je i dalje zanimljiv. U međuvremenu ste možda shvatili da nešto možete ponuditi za manje vremena ili da iz čitavog plana izdvojite jedan dio koji se može posebno naplatiti. Decembar vam daje priliku da vidite koliko vrijedi i ta manja verzija.

Ribe

Napokon biste mogli pokrenuti razgovor koji izbjegavate jer vam je do odnosa stalo više nego do nekoliko neprijatnih minuta. Moguće je da se druga strana i dalje oslanja na onaj prvi dogovor „Vrati kad budeš mogao“, dok se vama u međuvremenu život promijenio i novac vam je potreban.

Možete početi sasvim jednostavno: „Pravim plan za decembar. Kada mogu da računam na tu uplatu?“ Čak i ako cijeli iznos ne stigne odjednom, znaćete na čemu ste. Mnogim Ribama će upravo to pomoći da tokom praznika mirnije pogledaju stanje na računu.

(Kurir)