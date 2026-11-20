Procjenjuje se da je video-igra "Grand teft auto šest" /GTA šest/ donijela zaradu veću od dvije milijarde dolara od premijere, što je najbolji start bilo kog proizvoda u istoriji industrije zabave.

Najnoviji dio iz serijala kompanije "Rokstar" postao je dostupan korisnicima juče, nakon trinaestogodišnjeg čekanja od prethodnog dijela.

Sa pretprodajom i prodajom većom od 24,5 miliona primjeraka igre u prvom danu, procjenjuje se da je zarada dostigla 2,36 milijardi dolara, saopštila je analitička platforma "Senzor tauer".

Prema podacima ove kompanije, oko 75 odsto prodaje je za konzolu "plejstejšn", a 25 odsto za "iks boks". Premijera verzije za računare najavljena je za januar.

"GTA šest" je igra sa otvorenim svijetom. Igrači mogu da slobodno lutaju izmišljenom američkom saveznom državom Leonida i preuzimaju misije kao sitni kriminalci koji traže novac i slavu kroz krađu, pljačku, trgovinu drogom i druga krivična djela.

Veličina igre trenutno je oko 200 gigabajta, a u budućnosti se očekuju nadogradnje