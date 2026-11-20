Jedna od opcija koju su igrači imali u prethodnom nastavku popularne igre GTA 5 nije dostupna u novom izdanju. Riječ je o mogućnosti ponovnog pokretanja već završenih misija, bez potrebe za vraćanjem na raniju sačuvanu poziciju.

Kako navodi specijalizovani sajt „PowerPyx“ u vodiču za GTA 6, igrači više ne mogu da otvore spisak završenih zadataka i izaberu misiju koju žele ponovo da odigraju. Umjesto toga, za povratak na raniji dio priče moraju učitati prethodno sačuvanu poziciju.

Na ovu promjenu ukazao je i gejming nalog „CharlieIntel“ na društvenoj mreži Iks, navodeći da igra ima 15 mjesta za ručno čuvanje napretka, ali ne i opciju direktnog ponovnog pokretanja završenih misija glavne priče.

Zašto je važno pažljivo čuvati napredak?

Ukoliko igrač završi misiju, nastavi priču i sačuva napredak preko ranije pozicije, gubi mogućnost jednostavnog povratka na taj dio igre. Zbog toga se preporučuje korišćenje više odvojenih mjesta za čuvanje.

Na taj način moguće je sačuvati napredak u trenutnoj priči, ali i ostaviti starije pozicije prije važnih misija ili poglavlja. Ipak, učitavanje ranije pozicije vraća igru u tadašnje stanje, što znači da će igrač morati ponovo da pređe i dijelove priče koji slijede nakon tog trenutka.

„PowerPyx“ savjetuje čuvanje pozicija na početku i kraju poglavlja, posebno zbog toga što pojedini sporedni zadaci mogu postati nedostupni kako priča napreduje.

Šta ako ne uspijete da završite misiju?

Izostanak mogućnosti ponovnog pokretanja već završenih misija ne znači da igrači moraju učitavati staru poziciju nakon svakog neuspjeha.

Prema pisanju sajta „GamesRadar“, tokom misije postoji mogućnost ponovnog pokušaja od kontrolne tačke. To znači da igrači mogu nastaviti zadatak nakon neuspjeha, ali ne mogu na isti način samostalno izabrati i ponoviti misiju koju su već uspješno završili.

Pored 15 ručnih pozicija, GTA 6 ima i zasebnu opciju automatskog čuvanja napretka.

Nova priča u Leonidi

Radnja igre „Grand Theft Auto VI“ prati Džejsona i Lusiju, koji se nakon neuspjelog kriminalnog poduhvata nalaze usred šire zavjere u saveznoj državi Leonida. Među lokacijama je i Vajs Siti, poznat igračima iz prethodnih nastavaka serijala.

Zbog izostanka mogućnosti ponovnog pokretanja završenih misija, pažljivo raspoređivanje ručno sačuvanih pozicija jedan je od načina da igrači sačuvaju mogućnost povratka na važne dijelove priče.