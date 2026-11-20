Autor:ATV redakcija
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Donosimo vam recept za jednostavan slavski kolač – mekan kao duša.
Domaćice ovih dana imaju pune ruke posla, a bogate slavske trpeze će napuniti tradicionalnim delikatesama. Od sitnih kolača, torti, supe, sarme, ribe, i drugih poslastica, posebnu pažnju ima slavski kolač, a za pomenuti vam donosimo jednostavan i brz recept.
- 1 kg mekog brašna
- 500 ml mlijeka (mlakog)
- 1 kocka svježeg kvasca (40 g)
- 2 jajeta
- 100 ml ulja
- 2 kašike šećera
- 2 kašičice soli
- 100 g jogurta (za dodatnu mekoću)
Za premazivanje:
- 1 žumance
- malo mlijeka
- malo ulja
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1. U mlako mlijeko stavi izmrvljen kvasac, šećer i kašiku brašna. Ostavi 10–15 minuta da zapjeni.
2. U veću posudu stavi brašno i so, dodaj jaja, ulje, jogurt i pripremljeni kvasac.
3. Mijesi dok ne dobiješ glatko, mekano tijesto. Nemoj dodavati previše brašna – tijesto treba da bude mekano i pomalo elastično.
4. Pokrij krpom i ostavi na toplom oko sat vremena, dok se ne udvostruči.
5. Odvoji dio tijesta za ukrase, a ostatak oblikuj u okrugli kolač i stavi u podmazan okrugli pleh.
6. Od preostalog tijesta napravi pletenice, krstić i ukrase po želji. Ostavi kolač još 20–30 minuta da naraste.
7. Premaži žumancetom pomiješanim sa malo mlijeka.
8. Peci u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 45–55 minuta. Ako odozgo prebrzo potamni, pokrij ga folijom.
- Tijesto treba da bude mekano, nemoj ga zatrpavati brašnom.
- Jogurt pomaže da sredina ostane mekana i narednog dana.
- Kada ga izvadiš iz rerne, premaži koricu sa malo ulja ili maslaca i pokrij čistom krpom dok se hladi.
Savjet: Ako želite da slavski kolač bude mekan kao domaći hljeb, nemojte ga prepeći. Kada se ohladi, čuvajte ga u čistoj platnenoj krpi, pa u kesi.
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