Donosimo vam recept za jednostavan slavski kolač – mekan kao duša.

Domaćice ovih dana imaju pune ruke posla, a bogate slavske trpeze će napuniti tradicionalnim delikatesama. Od sitnih kolača, torti, supe, sarme, ribe, i drugih poslastica, posebnu pažnju ima slavski kolač, a za pomenuti vam donosimo jednostavan i brz recept.

Sastojci:

- 1 kg mekog brašna

- 500 ml mlijeka (mlakog)

- 1 kocka svježeg kvasca (40 g)

- 2 jajeta

- 100 ml ulja

- 2 kašike šećera

- 2 kašičice soli

- 100 g jogurta (za dodatnu mekoću)

Za premazivanje:

- 1 žumance

- malo mlijeka

- malo ulja

Društvo Sarma, pečenje, kolači... Koliko će ove godine koštati slava u Srpskoj?

Priprema:

1. U mlako mlijeko stavi izmrvljen kvasac, šećer i kašiku brašna. Ostavi 10–15 minuta da zapjeni.

2. U veću posudu stavi brašno i so, dodaj jaja, ulje, jogurt i pripremljeni kvasac.

3. Mijesi dok ne dobiješ glatko, mekano tijesto. Nemoj dodavati previše brašna – tijesto treba da bude mekano i pomalo elastično.

4. Pokrij krpom i ostavi na toplom oko sat vremena, dok se ne udvostruči.

5. Odvoji dio tijesta za ukrase, a ostatak oblikuj u okrugli kolač i stavi u podmazan okrugli pleh.

6. Od preostalog tijesta napravi pletenice, krstić i ukrase po želji. Ostavi kolač još 20–30 minuta da naraste.

7. Premaži žumancetom pomiješanim sa malo mlijeka.

8. Peci u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 45–55 minuta. Ako odozgo prebrzo potamni, pokrij ga folijom.

Tri trika da kolač bude baš mekan:

- Tijesto treba da bude mekano, nemoj ga zatrpavati brašnom.

- Jogurt pomaže da sredina ostane mekana i narednog dana.

- Kada ga izvadiš iz rerne, premaži koricu sa malo ulja ili maslaca i pokrij čistom krpom dok se hladi.

Savjet: Ako želite da slavski kolač bude mekan kao domaći hljeb, nemojte ga prepeći. Kada se ohladi, čuvajte ga u čistoj platnenoj krpi, pa u kesi.