Policija traga za Darkom Šestićem (54) iz Srpca, koji je nestao juče, 19. novembra. Kako su naveli iz PU Gradiška, od se iz porodične kuće udaljio u nepoznatom pravcu bijelim automobilom marke "Škoda".

"Policijski službenici Policijske uprave Gradiška, intenzivno tragaju za nestalim licem, Darko Šestić iz Srpca čiji je nestanak prijavljen Policijskoj upravi Gradiška, juče, 19.11.2026. godine. Nestalo lice se udaljilo od porodične kuće u nepoznatom pravcu putničkim automobilom marke ,,Škoda“, bijele boje", navode iz PU Gradiška i dodaju:

Darko Šestić

"Po izjavi člana porodice nestalo lice je starosti oko 54 godine, visine oko 185 cm, mršave konstitucije, ima crno-sijedu kosu i crno-sijedu bradu. Neposredno prije nestanka na sebi je imao sivu duksericu bez kapuljače i plave radne pantalone."

Policijska uprava Gradiška poziva građane ukoliko primjete lice sa fotografije, ili imaju bilo kakvih korisnih saznanja, informacije prijave lično najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona „122“.