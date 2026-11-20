U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe - 14 dječaka i devet djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno šest beba, po tri u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, po dvije u Zvorniku, Nevesinju i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Foči i Trebinju.

Po tri djevojčice i dječaka rođena su u Banjaluci, u Doboju dvije djevojčice i dječak, u Prijedoru tri dječaka, u Bijeljini djevojčica i dva dječaka, u Zvorniku dva dječaka, u Nevesinju djevojčica i dječak, kao i u Istočnom Sarajevu, dok je u Trebinju rođena jedna djevojčica, a u Foči jedan dječak.

U porodilištu u Gradišci nije bilo porođaja.