Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je danas crveni meteoalarm za područje Srema zbog najavljenog olujnog vjetra čiji udari mogu dostići i premašiti 100 kilometara na čas.

Crveni meteoalarm je najviši stepen upozorenja na opasne vremenske pojave. Izdaje se kada se očekuju ekstremno opasni vremenski uslovi koji mogu da izazovu veliku materijalnu štetu, ugroze bezbjednost ljudi i životinja, pa čak i dovedu do ljudskih žrtava.

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To je upozorenje da vremenske prilike mogu ozbiljno da poremete svakodnevni život i da je neophodan poseban oprez.

Šta može da izazove crveni meteoalarm?

U zavisnosti od vremenske pojave, crveni meteoalarm može biti izdat zbog:

Olujnog i orkanskog vjetra – mogućnost obaranja drveća, oštećenja krovova i problema u saobraćaju.

Obilnih padavina – opasnost od bujičnih poplava, izlivanja rijeka i klizišta.

Grmljavinskih nepogoda – opasnost od grada, udara groma i snažnih olujnih udara vjetra.

Ekstremno visokih temperatura – ozbiljna opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

Ekstremno niskih temperatura i snijega – opasnost od smrzavanja, mećava i otežanog saobraćaja.

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Kako se ponašati kada je na snazi crveni meteoalarm?

Izbjegavati boravak na otvorenom kada je nevrijeme najjače.

Ne sklanjati se ispod drveća tokom oluje.

Obezbijediti predmete na balkonima i dvorištima koje vjetar može da odnese.

Izbjegavati nepotrebna putovanja.

Redovno pratiti upozorenja RHMZ-a i savjete nadležnih službi.

Kako je Telegraf već pisao, ove večeri veoma snažan ciklon premještaće se svojim centrom sa sjevernog Jadrana dalje na istok preko Panonske nizije, a preći će svojim centrom i preko sjevera Vojvodine.

Vrijednost vazdušnog pritiska u centru ciklona biće niža i od 988 milibara, što su veoma niske vrijednosti.

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Ovaj ciklon već dva dana našem području donosi veoma obilne padavine i olujna nevremena sa pljuskovima i grmljavinom.

(Telegraf.rs)