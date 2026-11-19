Mostarska služba za civilnu zaštitu i vatrogasne jedinice su u pripravnosti nakon što su posljednje obilne padavine zaprijetile odronima, a voda se zadržava na putevima na širem području Mostara.

Šef Službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara Arnel Voljevica rekao je da prate hidrološku situaciju i meteorološke prognoze, obilaze kritična mjesta.

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"Radimo na koordinaciji svih službi i sistema zaštite i spašavanja, javnih preduzeća, te na opremljenosti naše profesionalne vatrogasne jedinice kako bismo mogli pravovremeno djelovati", rekao je on za federalne medije.

Poplave su, takođe, sve češća pojava na mostarskom području, a dodatni problem predstavlja više od 2.000 bespravno izgrađenih objekata, od kojih su mnogi podignuti u blizini vodotoka.

Portparol Auto-moto saveza u BiH Ronald Čuljak rekao je da je u posljednje vrijeme znatno povećan broj odrona, i to vrlo velikih, koji praktično blokiraju cijeli saobraćaj, prenosi Srna.

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Federalni mediji podsjećaju da je tragedija s bujičnim poplavama, koje su prije dvije godine u Jablanici odnijele 19 ljudskih života, pokazala koliko ova pojava može biti opasna.