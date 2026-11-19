Lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković prihvatio je poziv predsjednika Republike Srpske Save Minića na konsultacije o kandidatima za premijera i ministre.

"Odazvaćemo se pozivu na sastanak koji je uputio predsjednik Republike Srpske Savo Minić, jer smatramo da politički dijalog mora postojati i onda kada imamo različite stavove", rekao je Stanivuković i dodao:

"Naše politike su jasne i od njih nećemo odstupiti. Kao druga najjača politička stranka, imamo odgovornost da razgovaramo, iznesemo svoje argumente i zastupamo interese građana koji su nam dali povjerenje. Na sastanak idemo spremni za razgovor, ali i sa jasnom političkom pozicijom. Ostajemo snažna alternativa politici aktuelne vlasti. Dijalog da, odstupanje od principa – ne".

Minić pozvao partije na konsultacije

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da će u petak obaviti, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, prema kojima predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske, konsultacije sa predstavnicima političkih partija.

Prema rasporedu u 10.00 časova sa Srpskom demokratskom strankom - Volja naroda, u 11.00 časova sa Pokretom Sigurna Srpska, u 12.00 časova Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića - PDP RS Igor Crnadak.

U 13.00 časova predviđen je sastanak sa Koalicijom za državu SDA, BiH Zeleni, SDP BiH.