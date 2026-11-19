Autor:ATV redakcija
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Njemački tinejdžer osumnjičen je za planiranje terorističkog napada na džamiju oružjem izrađenim na 3D štampaču, izjavila je danas viša javna tužiteljka Aleksandra Vize.
Ona je navela da je 18-godišnji mladić iz grada Esloe, u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, zastupao krajnje desničarske ekstremističke stavove i planirao napad za kraj ove godine ili početak 2027. godine, prenio je Dojče vele.
"Svoju rasističku ideologiju on je usmjerio i protiv pripadnika muslimanske vjeroispovijesti", rekla je Vize za javni servis WDR.
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Ona nije iznijela detalje o potencijalnim metama kako bi zaštitila moguće žrtve.
Istražioci su tokom pretresa kuće osumnjičenog pronašli brojno oružje, dijelove oružja i municiju, kao i predmete izrađene pomoću 3D štampača.
Tinejdžer se nalazi u pritvoru od avgusta zbog sumnje da je planirao napad na džamiju.
Protiv njega još nije podignuta optužnica, a tužiteljka Vize naglasila je da, dok istraga traje, važi pretpostavka nevinosti.
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