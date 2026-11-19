Najviši neboder u Rijadu, u kojem se nalazi sjedište saudijskog državnog investicionog fonda (PIF), pogođen je projektilom za koji se sumnja da su ga lansirali jemenski pobunjenici Huti, prenosi "Rojters".

U napadu su razbijeni prozori na sedam do osam spratova zgrade, dok su dijelovi metalne fasade deformisani.

Nakon udara zatvoreni su prilazi finansijskoj četvrti, a ljudi su evakuisani. Za sada nema informacija o povređenima i poginulima.

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Tri izvora upoznata sa situacijom potvrdila su da je neboder pogodio projektil Huta. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da se suočila sa raketnom prijetnjom ove grupe usmjerenom prema Rijadu, dok su prvi izvještaji ukazali da su dijelovi projektila pali na područje grada i izazvali materijalnu štetu.

Ovo je drugi napad za manje od dvije nedjelje u kojem je oštećen jedan od prepoznatljivih objekata u finansijskoj četvrti saudijske prijestonice. U prethodnom napadu, 8. novembra, pogođena je zgrada naftnog giganta Aramko.

Initial footage showing the damage inflicted upon the PIF Tower in Riyadh. https://t.co/UmLwcHGTEb — Yarub Ibn Qahtan (@yarubibnqahtan) November 19, 2026

Stanovnike Rijada u četvrtak rano ujutru probudila je snažna eksplozija. Huti za sada nisu preuzeli odgovornost za najnoviji napad, niti su objavili zvanično saopštenje.

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Napadi na saudijske aerodrome i naftnu infrastrukturu intenzivirani su nakon što je u julu, usred američko-iranskog rata, ponovo eskalirao građanski sukob u Jemenu, prenosi "B92".

Huti su u međuvremenu zauzeli velike dijelove teritorije koje je kontrolisala vlada uz podršku Saudijske Arabije, primoravši njene snage na značajno povlačenje tokom proteklog vikenda.

Novinska agencija "Saba", koja je pod kontrolom Huta, izvijestila je da su saudijski avioni u četvrtak rano ujutru izveli vazdušne napade na Sanu, jemensku prijestonicu koju kontrolišu pobunjenici. Dodatni detalji o tim napadima nisu objavljeni.

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Sukob sve ozbiljnije ugrožava planove saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana za razvoj i diversifikaciju nacionalne ekonomije.

Prijestolonasljednik se u srijedu u Rijadu sastao sa komandantom američke Centralne komande, admiralom Bredom Kuperom. To je bila njegova treća javno zabilježena poseta Saudijskoj Arabiji od ponovne eskalacije sukoba u Jemenu.

Rijad očekuje još šest mjeseci rata

Prema pisanju "Rojtersa", pozivajući se na zapadne zvaničnike upoznate sa saudijskim planovima, vlasti u Rijadu sada procjenjuju da bi vojna kampanja u Jemenu mogla da potraje još do šest mjeseci.

Saudijska Arabija je ove nedjelje smijenila komandanta svoje koalicije koja se bori protiv Huta, a prema navodima izvora, cilj Rijada je da njegovi saveznici najprije ostvare napredak na terenu, prije nego što započnu nove pregovore sa pobunjenicima.

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Trenutni razvoj događaja, međutim, ide u prilog Hutima. Oni kontrolišu čitavu jemensku obalu Crvenog mora, uključujući strateški važan moreuz Bab el Mandeb, dok su opkolili i grad Taiz, u planinskom području iznad Adena, gdje se nalazi privremeno sjedište jemenske vlade.

Novi udari i tenzije u Persijskom zalivu

Napad na Rijad događa se u trenutku šire eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji je, prema navodima iz dostavljenog izvještaja, počeo u februaru američko-izraelskim napadima na Iran.

Pregovori uz posredovanje Katara za sada ne pokazuju znake napretka, dok su neprijateljstva u Persijskom zalivu posljednjih dana intenzivirana.

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Iran je napao američke saveznike Bahrein i Kuvajt, dok su Sjedinjene Američke Države u utorak izvele vazdušne udare na iransko ostrvo Kešm, u Ormuskom moreuzu.

Saudijska Arabija uključila se u rat u Jemenu 2015. godine, predvodeći arapsku koaliciju koja je pokušala da vrati međunarodno priznatu vladu na vlast nakon što su Huti zauzeli Sanu i veliki dio zemlje.

Uslijedio je dugotrajan i krvav sukob, a dvije strane su 2022. godine dogovorile prekid vatre, koji je trajao do ljeta ove godine.