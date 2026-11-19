Policijski narednik Ahemd M. Kh. i vlasnik turističke agencije uhapšeni su u Libanu, jer su nabavljali turističke vize za Bosnu i Hercegovinu uz određenu nadoknadu, a jedan dio ljudi je ilegalno odlazilo u Njemačku.

Policijski narednik Ahemd M. Kh. i vlasnik turističke agencije uhapšeni su u Libanu, jer su nabavljali turističke vize za Bosnu i Hercegovinu uz određenu nadoknadu, a jedan dio ljudi je ilegalno odlazilo u Njemačku.

Kako navodi Lebanon Debate vize su dobijane u ambasadi Bosne i Hercegovine u Amanu. Zainteresovani klijenti su je plaćali od 1.800 pa čak do 6.200 dolara, iako konzularna taksa iznosi 71 dolar.

Kako je otkrivena mreža za nabavljanje viza za BiH?

Istraga je počela 19. oktobra 2026. godine, kada je Od‌jel za informisanje zatražio istragu protiv narednika Ahmeda M. Kh., koji je radio u Od‌jelu za zaštitu i intervenciju.

Prema policijskim saznanjima otkrivena je njegova veza s putničkom agencijom Vera, koja je, prema istrazi, pripadala braći Rabiju i Mehranu A. R. Takođe, sumnja se da su neke osobe ilegalno putovale u druge evropske zemlje.

Narednik je prvo izjavio da je njegova uloga ograničena na obezbjeđivanju turističkih viza za BiH i da nije znao odredišta putnika nakon njihovog dolaska.

Šta je policija pronašla u telefonu narednika?

Međutim, promjenio je priču kada su mu u telefonom pronašli gotovo 400 fotografija dokumenata, pasoša i viza, kao i prepiska u vezi s rezervacijama, plaćanjima i konačnim odredištima. Na jednom snimku je pitao posrednika o cijeni krijumčarenja trojice mladića iz Srbije u Njemačku. Na drugom snimku, naredio je putnicama da svoje putovanje predstave kao turističko ako ih neko bude pitao na granici i da ne spominju da idu u ambasadu.

Rekao je i da je Rabih osigurava vize putem ambasade BiH u Amanu za 1.800 dolara, te da je njegov udio 200 dolara za svakog klijenta kojeg je uputio.

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Nakon što su uhapšeni narednik i vlasnik turističke agencije izdan je naloga za pretres dvojice braće i zapljenom gotovine, oružja, municije i desetina dokumenata povezanih s omogućavanjem ilegalnog prelaska.

Kako piše Lebanon Debate 9. novembra, javni tužilac Mont Libana, sudija Michel René Mouawad, naredio je hapšenje i ponovno ispitivanje narednika.

Koliko su osumnjičeni zarađivali na vizama za BiH?

Izjavio je da su njegove aktivnosti započele 2022. godine, nakon što je Rabih osigurao vizu za BiH za svog brata, koji je potom legalno napustio aerodrom u Bejrutu prije nego što je ilegalno ušao u Njemačku.

Dodao je da je Bilal M. A. preuzeo obezbjeđivanje viza početkom 2025. godine, te da je klijent ponekad plaćao i do 6.200 dolara, dok se njegov udio kretao između 300 i 500 dolara. U početku je procijenio svoju zaradu na oko 22.000 dolara, ali je kasnije izjavio da je iznos bio bliži 23.000 dolara. Bilala je uhapšen u Tripoliju 11. novembra. Procijenio je da je imao oko 110 klijenata tokom 2025. i 2026. godine, sa profitom od oko 60.000 dolara.

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Negirao je bilo kakvu umiješanost u krijumčarenje. Izjavio je da su njegove usluge prestale kada su klijenti stigli u Bosnu i Hercegovinu i da je naknada od 4.800 dolara pokrivala putovanje, smještaj i turističke usluge, dok konzularne takse, prema njegovoj izjavi, nisu prelazile 71 dolar. Izvještaj ne precizira da li je pedeset narednikovih klijenata uključeno u ovu brojku, niti koliko ih je ilegalno nastavilo putovanje u Evropu.

Da li se u istrazi pominju ambasada BiH i Ministarstvo spoljnih poslova?

Dvije izjave su u suprotnosti jedna s drugom u vezi s ambasadom. Narednik je izjavio da Bilal poznaje konzula u Amanu i da ga je njegova nećakinja pratila u Jordan da radi kao prevodilac u ambasadi. Bilal je negirao obje optužbe, ali je rekao da se dogovorio s osobom koju je opisao kao utjecajnu u bh. Ministarstvu spoljnih poslova da plati 700 evra za svaku vizu, bez potpunog identifikacije osobe.

"Dostupne informacije ne impliciraju nijednog konzularnog službenika", navodi Lebanon Debate.

Koliko je novca i oružja zaplijenjeno tokom pretresa?

Istražioci su u kući narednika našli i zaplijenili 83.900 dolara, 48.800.000 libanonskih funti, prazan okvir za pištolj, metak i pasoš druge osobe. Narednik je novac pripisao prodaji automobila i porodičnim sredstvima, negirajući da potiče od viznih taksi.

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U Bilalovoj kući su pronašli automatsku pušku kalašnjikov i municiju, za koje je rekao da ih je naslijedio od oca. Oko 25 zahtjeva za olakšavanje prolaza pronađeno je u kući narednika, a 14 u Bilalovoj.

Obojica su negirala da su primili bilo kakav novac za njihovo preuzimanje.

Za braćom Rabijem i Mehranom raspisana je potjernica, pišu Nezavisne novine.