U Republici Srpskoj danas će preovladavati toplo i uglavnom sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje i povremenu slabu kišu. Temperatura vazduha dostizaće 20 stepeni Celzijusa, ali već od nedjelje slijedi značajnije pogoršanje vremenskih prilika.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju se očekuju jače padavine, posebno na jugu Srpske, dok će u ponedjeljak doći do zahlađenja, a na planinama će padati susnježica i snijeg.

Danas toplo i uglavnom sunčano

Jutro će biti pretežno vedro, a oko rijeka i u kotlinama ponegdje je moguća prolazna magla. Tokom dana biće toplo za ovo doba godine, uz sunčane periode i povremeno pojačan vjetar.

Postepeno naoblačenje širiće se od juga i zapada prema sjeveru i istoku, uz povremenu slabu kišu.

Vjetar će ujutru biti slab, a tokom dana umjeren do jak, južnih smjerova. Uveče se očekuje njegovo slabljenje.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 14 stepeni na zapadu do 20 na istoku, dok će u višim predjelima iznositi oko 10 stepeni.

U Banjaluci će jutro i prijepodne biti pretežno sunčani, a tokom dana očekuje se postepeno naoblačenje i povremena slaba kiša. Maksimalna temperatura vazduha biće oko 17 stepeni.

U subotu promjenljivo, kiša od popodnevnih časova

U subotu, 21. novembra, očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i temperaturama iznad prosjeka za ovo doba godine.

Popodne će prolazna kiša zahvatiti područja od zapada, preko sjevera, prema istoku. Duvaće umjeren, ponegdje i jak jugozapadni i zapadni vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do osam stepeni, na jugu do 12, dok će maksimalna iznositi od 13 do 18 stepeni. U višim predjelima najviša temperatura biće oko osam stepeni.

U nedjelju jače padavine, na jugu obilna kiša

Oblačno vrijeme i postepeno zahlađenje obilježiće nedjelju, 22. novembar. U drugom dijelu dana kiša će jačati u većini krajeva, a obilnije padavine očekuju se na jugu Republike Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od jednog do sedam stepeni, na jugu do 10, dok će dnevna biti od devet do 15 stepeni. U višim predjelima maksimalna temperatura iznosiće oko pet stepeni.

U ponedjeljak stiže zahlađenje, na planinama snijeg

U ponedjeljak, 23. novembra, očekuje se oblačno i hladnije vrijeme sa kišom, dok će na planinama padati susnježica i snijeg.

Do večeri bi padavine trebalo da prestanu, uz postepeno razvedravanje.

Minimalna temperatura vazduha biće od jednog do šest stepeni, na jugu do 10, dok će maksimalna iznositi od tri do osam stepeni. Na jugu će biti toplije, sa najvišom temperaturom do 13 stepeni.