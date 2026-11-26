Autor:ATV redakcija
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Kiša u Hercegovini ne prestaje, a obilne padavine već su izazvale probleme u više mjesta. Najviše kiše palo je u Bileći, čak 85 litara po kvadratnom metru.
Kiša je na području Trebinja prouzrokovala probleme u odvijanju saobraćaja, a pojedine gradske ulice su poplavljene usljed velike količine vode.
Najviše problema zabilježeno je u gradskim saobraćajnicama gdje se voda zadržava na kolovozu, što vozačima i pješacima znatno otežava kretanje, prenosi RTRS.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), objavljenim u četvrtak u 7 časova, u Bileći je palo 85 litara kiše po kvadratnom metru.
Slijede Neum sa 70, Mostar sa 69 i Gacko sa 64 litra po kvadratnom metru.
Koliko su obilne padavine pogodile jug Hercegovine pokazuje i podatak da je u Sarajevu, na mjernoj stanici Bjelave, u istom periodu izmjereno svega 10 litara kiše po kvadratnom metru.
Za mostarsku regiju izdato je narandžasto upozorenje, koje je na snazi do ponoći. Očekuje se između 30 i 60, a lokalno i do 70 litara kiše po kvadratnom metru.
Meteorolozi upozoravaju na mogućnost plavljenja imovine i saobraćajnica, prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom, kao i na potrebu za manjim evakuacijama.
Agencija za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara upozorila je na mogućnost vanrednog hidrološkog stanja u periodu od 26. do 28. novembra.
Porast vodostaja očekuje se na Neretvi i Vrioštici, kao i na vodotocima u slivu Tihaljina – Mlade – Trebižat, prenose federalni mediji.
Postoji mogućnost izlijevanja manjih vodotoka, pojave bujičnih tokova i urbanih poplava.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, padavine će se nastaviti i u petak, ali i tokom predstojećeg vikenda.
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