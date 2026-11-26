Kiša u Hercegovini ne prestaje, a obilne padavine već su izazvale probleme u više mjesta. Najviše kiše palo je u Bileći, čak 85 litara po kvadratnom metru.

Kiša je na području Trebinja prouzrokovala probleme u odvijanju saobraćaja, a pojedine gradske ulice su poplavljene usljed velike količine vode.

Najviše problema zabilježeno je u gradskim saobraćajnicama gdje se voda zadržava na kolovozu, što vozačima i pješacima znatno otežava kretanje, prenosi RTRS.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), objavljenim u četvrtak u 7 časova, u Bileći je palo 85 litara kiše po kvadratnom metru.

Slijede Neum sa 70, Mostar sa 69 i Gacko sa 64 litra po kvadratnom metru.

Koliko su obilne padavine pogodile jug Hercegovine pokazuje i podatak da je u Sarajevu, na mjernoj stanici Bjelave, u istom periodu izmjereno svega 10 litara kiše po kvadratnom metru.

Za Mostar na snazi narandžasto upozorenje

Za mostarsku regiju izdato je narandžasto upozorenje, koje je na snazi do ponoći. Očekuje se između 30 i 60, a lokalno i do 70 litara kiše po kvadratnom metru.

Meteorolozi upozoravaju na mogućnost plavljenja imovine i saobraćajnica, prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom, kao i na potrebu za manjim evakuacijama.

Raste vodostaj Neretve i drugih rijeka

Agencija za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara upozorila je na mogućnost vanrednog hidrološkog stanja u periodu od 26. do 28. novembra.

Porast vodostaja očekuje se na Neretvi i Vrioštici, kao i na vodotocima u slivu Tihaljina – Mlade – Trebižat, prenose federalni mediji.

Postoji mogućnost izlijevanja manjih vodotoka, pojave bujičnih tokova i urbanih poplava.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, padavine će se nastaviti i u petak, ali i tokom predstojećeg vikenda.