Ona je odbacila navode da se žalila na postupanje prema svom klijentu.

”Informacije koje su se pojavile o postupanju pripadnika MUP-a Republike Srpske nisu tačne. Do sada su pripadnici MUP-a postupali korektno i profesionalno prema Naseru Oriću, barem prema informacijama koje ja imam“, rekla je Čović.

Advokatica je dodala da od Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zasada nije zaprimila prijedlog za određivanje mjere pritvora.

Podsjetimo, Orić je uhapšen u okviru akcije ”Emisar” zbog sumnje u pružanje pomoći Đorđu Ždrali, njegovim skrivanjem, bjekstvom i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.