Autor:ATV redakcija
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U akciji „Emisar“, koju su proveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA), uhapšeno je pet osoba koje su pomagale bjeguncu Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića.
Kako je ranije objavljeno, pretresena je imovina u vlasništvu Đorđa Ždrale, ali njemu se i dalje gubi svaki trag.
U okviru akcije „Emisar“ uhapšeni su Naser Orić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc.
(Avaz)
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