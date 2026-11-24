U akciji „Emisar“, koju su proveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA), uhapšeno je pet osoba koje su pomagale bjeguncu Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića.

Kako je ranije objavljeno, pretresena je imovina u vlasništvu Đorđa Ždrale, ali njemu se i dalje gubi svaki trag.

U okviru akcije „Emisar“ uhapšeni su Naser Orić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc.

(Avaz)