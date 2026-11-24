Nakon kratkog ispitivanja u Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, Naser Orić je izveden iz ovih prostorija.

Orić će biti sproveden večeras u Upravu za teški i organizovani kriminalitet u Zalužanima, a tokom večeri bi trebao biti predat u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Hronika Naser Orić sproveden u PS Istočno Novo Sarajevo

Orića su, po nalogu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, na području Olova uhapsili policijski službenici SIPA i predali u dalju nadležnost MUP-u Republike Srpske.

Osim Orića u akciji je uhapšena nekadašnji poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, Orićevi saradnici otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.

Naser Orić sprovođenje

Svi se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, njegovim skrivanjem, bjekstvom i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.

”Uhapšena je ukupno pet osoba koje se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a RS aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bjekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično djelo pokušaj teškog ubistva”, saopštio je MUP Srpske.

Dodaju da su izvršeni pretresi na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale.

”Pronađeno je i privremeno oduzeto: osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se osumnjičenima na teret stavlja izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja, u vezi sa pokušajem ubistva Koste Pandurevića.

”Aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Potraga za Đorđem Ždralom se nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira. Nad licima lišenim slobode biće izvršena kriminalistička obrada”, navode u MUP-u Srpske.

Prema saznanjima ATV-a Orić je osumnjičen da je nakon pucnjave na Pandurevića organizovao izvlačenje Ždrale iz Sarajeva, u čemu su mu direktno pomagali Mustafići.

Sumnja se i da je Orić, posredstvom Nikoline Šljivić, stupio u kontakt sa Pandurevićem nudeći mu veliki iznos novca kako bi promijenio svoj iskaz u istrazi. Kako saznajemo plan je bio da se krivica za napad prebaci na ranijeg uhapšenog Dalibora Bartulu, kako se Ždrale ne bi teretio za pokušaj ubistva. U sve je bio uključen i advokat Siniša Derganc. Pregovori oko promjene krivca su tajno praćeni i snimani od strane istražnih organa, što je i dovelo do hapšenja osumnjičenih.

Podsjetimo, Bartula se 9. septembra predao Republičkom tužilaštvu i od tada se nalazi u pritvoru. Prema informacijama iz policije on se sumnjičeni da je vozio Ždralu u trenutku kada je pucao na Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.