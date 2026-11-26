Advokat Miljkan Pucar potvrdio je za ATV da je Tužilaštvo preložilo pritvor za Nasera Orića, Nikolinu Šljivić i ostale uhapšene u akciji "Emisar".

"Tužilaštvo je predložilo pritvor za sve osumnjičene iz različitih razloga, najveći razlog protiv Nasera Orića, a protiv moje branjenice Nikoline Šljivić da neće uticati na svjedoke, da neće ponoviti krivično djelo i zbog uznemiravanja javnosti", rekao je Pucar.

Dodao je da se odbrana protivila prijedlozima jer smatra da ne postoje zakonski osnovi da se Šljivićevoj odredi pritvor.

"Nikolina Šljivić je samo zato što je poznavala suprugu i Koste Pandurevića i Đorđa Ždrala zamoljena da pomogne da se te strasti smire. Ona je to uradila, nije smatrala da ništa ne radi nezakonito, da se dogovore i jedan i drugi imaju malu djecu, da ta djeca treba normalno da žive u normalnom nekom okruženju, jer njih dvojica su prije toga bili jako dobri i družili su se. Prema tome, smatramo da tužilaštvo nije pokazalo niti dokazalo sa bilo kojim dokazom koji je priložen uz ovaj prijedlog da bi se protiv Nikoline Šljivić odredio pritvor. Ne postoji bilo šta što bi upućivalo da će ona ponoviti krivično djelo, da će uticati na bilo koga, a pogotovo na Kostu Pandurevića. A što se tiče uznemiravanja javnosti, vrlo ste dobro svjesni da su policijski organi vama medijima dostavili sve od ulaska u njen stan pa nadalje. Prema tome, tu nema bilo kakvog njenog uticaja, nego sasvim nekoga drugog", rekao je Pucar.

Govoreći o tome što je ročište bilo zatvoreno za javnost Pucar je rekao da nema razloga za takvu odluku.

"U ovim slučajevima smatram da nema razloga da javnost ne bude prisutna. Tačno je to da su sudnice dosta male, da ste vi veoma zainteresovani za ovo, ali makar na bilo koji drugi način da vam se omogući da prisustvujete svemu ovome", kaže Pucar.

Naglasio je da se odluka o pritvoru mora donijeti večeras do 22 sata.

"Zakonski rok je večeras do 22 časa", rekao je advokat Nikoline Šljivić.

Komentarišući žalbe Advokatske komore na postupanje policije prema uhapšenima Pucar kaže da o tome tokom ročišta nije bilo riječi.

"To su sasvim druge policijske strukture radile. Ovdje imate u sudu i oni su sada povjereni sudskoj policiji. Svi su rekli da se sudska policija prema njima ponaša jako korektno, a mi advokati se i te kako bunimo na onakav način kako se to privode osumnjičeni ljudi. Zakon kaže da trebaju da imaju lisice, to nije problem, ali da im se onako guraju glave u zemlju, tako da to smatramo da nije normalno", rekao je Pucar.