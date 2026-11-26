U presudu Šinikoviću uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru od 23. avgusta 2022. do 10. novembra 2023. godine.

Sud je izrekao kojom je optuženi na osnovu člana 285. ZKPBIH, u osuđujućem dijelu izreke presude oglašen krivim što je, radnjama opisanim u ovom dijelu izreke presude, počinio krivično djelo organizovani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca.

Optuženi je proglašen krivim što je, svjesno i dobrovoljno, postao pripadnikom grupe za organizovani kriminal, koju je od polovine 2020. do kraja 2021. godine na području Bosne i Hercegovine organizovao optuženi RAŽE.M., a kojoj su kao članovi svjesno i dobrovoljno pristupili i optuženi S. R., V. S., D. S., V. R., M. B., M. Č., T. V. i veći broj drugih njima poznatih lica iz Bosne i Hercegovine i iz drugih država, koja grupa je formirana radi činjenja krivičnog djela neovlašćeni promet opojnim drogama i krivičnog djela pranje novca iz KZBIH.

Dalje se navodi da je ovako organizovana grupa djelovala na području Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, više država EU, među kojim su Republika Austrija, Republika Hrvatska, Švicarska, Kraljevina Španija, SR Njemačka, a pojedini članovi grupe su djelovali i u državama Južne Amerike, pri čemu su pripadnici grupe za međusobnu komunikaciju koristili posebno podešene mobilne telefone sa instaliranom aplikacijom ANOM, namijenjenom za ostvarivanje zaštićene, kriptovane komunikacije, u kojim komunikacijama su dogovarali vrijeme, mjesto i način izvršenja krivičnih djela.

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U presudi se, između ostalog, navodi i da je optuženi Dražen Šiniković, zajedno sa M. M., S. R., T. V., V. S. i M. Č., novac pribavljen vršenjem krivičnog djela neovlašćeni promet opojnim drogama, stavljao u legalne novčane tokove, koristeći isti za kupovinu pokretnih i nepokretnih stvari, ulaganjem u građenje stambenih objekata, plaćanjem poreza na nepokretnosti, te na drugi način vršio prikrivanje porijekla i prirodu ovako stečenog novca.

Nasuprot navedenom, na osnovu člana 284. tačka c) ZKPBiH, u oslobađajućem dijelu izreke presude, optuženi je oslobođen od optužbe, jer nije dokazano da je radnjama opisanim u tačkama ovog dijela izreke presude, počinio krivično djelo za koje se teretio, odnosno organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćeni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja ovog Suda, u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.