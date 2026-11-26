Autor:ATV redakcija
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U požaru koji je izbio noćas u Dragoraju kod Ribnika izgorjelo je vozilo.
"Na intervenciji su učestvovala dva vatrogasca sa jednim vozilom", rečeno je iz Vatrogasnog društva Ribnik.
Ribnički vatrogasci saopštili su da je intervencija zabilježena 26. novembra 2026. u 0:45 časova.
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