Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila u Potkozarju nije bilo povrijeđenih, saopšteno je iz PU Banjaluka.
"PU Banjaluka jutros oko 05 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu MI -108 u mjestu Potkozarje dogodila saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. U nezgodi je učestvovalo teretno vozilo Man sa priključnim vozilom", potvrđeno je za ATV iz policije.
Hronika
Obustavljen saobraćaj: Prevrnuo se kamion u Potkozarju
Na mjestu događaja je obavljen uviđaj.
Iz Auto-moto saveza su saopštili da je zbog izvlačenja prevrnutog teretnog vozila saobraćaj trenutno obustavljen u Potkozarju, na magistralnom putu Banjaluka - Prijedor.
Uskoro se očekuje normalizacija saobraćaja, pa vozače molimo za još malo strpljenja.
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