U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila u Potkozarju nije bilo povrijeđenih, saopšteno je iz PU Banjaluka.

"PU Banjaluka jutros oko 05 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu MI -108 u mjestu Potkozarje dogodila saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. U nezgodi je učestvovalo teretno vozilo Man sa priključnim vozilom", potvrđeno je za ATV iz policije.

Hronika Obustavljen saobraćaj: Prevrnuo se kamion u Potkozarju

Na mjestu događaja je obavljen uviđaj.

Iz Auto-moto saveza su saopštili da je zbog izvlačenja prevrnutog teretnog vozila saobraćaj trenutno obustavljen u Potkozarju, na magistralnom putu Banjaluka - Prijedor.

Uskoro se očekuje normalizacija saobraćaja, pa vozače molimo za još malo strpljenja.