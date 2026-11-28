Policija u Kumanovu u Sjevernoj Makedoniji podnijela je krivičnu prijavu protiv muškarca B.S. (54) zbog sumnje da je prijetio svojoj kćerki da će je zapaliti, nakon što je zapaljivom tečnošću polio sobu u porodičnoj kući, piše „Kurir.mk“.

Incident se dogodio 19. novembra, kada je muškarac u porodičnom domu vrijeđao kćerku i upućivao joj prijetnje.

On je nakon prijetnji polio sobu zapaljivom tečnošću i zaprijetio da će zapaliti i nju i kuću. Protiv njega je Sektor unutrašnjih poslova Kumanovo podnio krivičnu prijavu zbog sumnje na krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni muškarac uhapšen je 19. novembra po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kumanovu. Nakon prijave incidenta i hapšenja muškarca, urađena je i hitna procjena rizika, koja je ukazala na ozbiljnu opasnost po život, kao i fizički i psihički integritet žrtve.

Tužilaštvo je upozorilo i na mogućnost ponavljanja nasilja, te je predložilo određivanje pritvora.