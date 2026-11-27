Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/ upozorila je da bi ospice ponovo mogle da se šire zbog slabljenja imuniteta stanovništva i niske stope vakcinacije.

Prema dostupnim podacima, u Crnoj Gori je tokom prošle godine prvu dozu vakcine protiv ospica primilo svega 13 odsto djece, dok je svjetski prosjek 84 odsto.

Znatno ispod svjetskog prosjeka je i BiH sa 46 odsto djece koja su lani primila prvu dozu vakcine protiv ospica, Sjeverna Makedonija sa 63 odsto, Rumunija sa 66 i Srbija sa 73 odsto.

Prema godišnjem izvještaju SZO, lani je u svijetu zabilježeno 59 velikih epidemija ospica. Procjenjuje se da je zaraženo 9,8 miliona ljudi, što je 74 odsto manje nego 2000. godine, prenosi Srna.

Od ospica su umrle 72.000 ljudi, odnosno 91 odsto manje nego 2000. godine.