Novo poglavlje u razvoju genske terapije raka otvoreno je u Rusiji. Jedan medicinski centar je dobio dozvolu koja omogućava da se ćelijski lijek koristi i van okvira kliničkih ispitivanja.

Riječ je o terapiji za liječenje tumora koja se zasniva na upotrebi sopstvenih imunih ćelija pacijenta.

Lijek "Utžefra", čiji je generički naziv hemagenlekleucel, prvi je ruski lijek zasnovan na CAR-T ćelijama i namijenjen je liječenju hematopoetskih tumora B-ćelijskog porekla. Razvijen je u Laboratoriji za transplantacionu imunologiju Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za hematologiju ruskog Ministarstva zdravlja i prošao je sve faze pretkliničkih ispitivanja.

Nacionalni medicinski istraživački centar za hematologiju Ministarstva zdravlja Rusije dobio je prvu licencu u zemlji za proizvodnju ćelijskih proizvoda genske terapije za medicinsku upotrebu, saopštila je pres-služba centra za "RIA Novosti".

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Licencu je izdalo rusko Ministarstvo industrije i trgovine, a ona omogućava upotrebu lijeka "Utžefra", namijenjenog terapiji CD19 CAR-T ćelijama, ne samo u Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru za hematologiju već i u drugim medicinskim ustanovama u Rusiji.

Kako je navedeno u saopštenju, prethodna licenca dozvoljavala je proizvodnju ovakvog lijeka isključivo u okviru kliničkog ispitivanja.

Lijek se proizvodi korišćenjem sopstvenih T-limfocita pacijenta.

Rusija započela i kliničku primjenu personalizovane vakcine protiv raka debelog crijeva

Pored razvoja ćelijske genske terapije, u Rusiji je započeta i klinička primena personalizovane peptidne vakcine protiv raka debelog crijeva. Preparat "Onkopept" zasniva se na neoantigenima tumorskih ćelija svakog pojedinačnog pacijenta, a njegov cilj je da podstakne imuni sistem da prepozna i napadne ćelije raka.

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"Vakcina zasnovana na neoantigenima ćelija raka određenog pacijenta je razvijena, registrovana i ušla je u kliničku upotrebu", rekao je zamjenik šefa Federalne medicinsko-biološke agencije Igor Borisevič, dodajući da je trenutno u toku uključivanje pacijenata u program lečenja.

Prvi pacijenti primili su vakcinu u martu 2026. godine. Namjenjena je odraslima koji su operisani i primili najmanje dvije linije sistemske hemoterapije.

Nakon nekoliko mjeseci praćenja vakcinisanih pacijenata, šefica Federalne medicinsko-biološke agencije Veronika Skvorcova izjavila je da kod njih nisu zabilježeni ozbiljni neželjeni efekti i da vakcina izaziva neophodan imuni odgovor.

Prvi pacijent završio liječenje melanoma ruskom personalizovanom vakcinom

Još jedna vijest o razvoju personalizovanih terapija protiv raka dolazi iz istraživačkog centra "Gamaleja". Prvi pacijent koji je primio rusku personalizovanu mRNK vakcinu protiv raka "Neoonkovak" završio je liječenje melanoma, a dosadašnje kontrole nisu pokazale pojavu novih tumora niti metastaza.

Kako je saopšteno iz centra, vakcina se za svakog pacijenta izrađuje posebno, na osnovu genetskih karakteristika njegovog tumora. Zdravstveno stanje pacijenta nastaviće da se prati naredne tri godine, prenosi RT Balkan.