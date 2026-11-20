Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj počela je vakcinacija protiv gripa - obezbijeđeno je 18.000 besplatnih i 2.500 komercijalnih doza.
Epidemiolozi savjetuju da se vakcinacija obavi na vrijeme, jer je za izgradnju imuniteta potrebno dvije do tri sedmice.
Vakcinacija je dostupna svakog radnog dana od 8 do 14 časova u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, kao i u regionalnim centrima Instituta.
Koliko košta komercijalna doza i sve ostalo što trebate znati o imunizaciji pogledajte u video prilogu u nastavku.
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