U Republici Srpskoj počela je vakcinacija protiv gripa - obezbijeđeno je 18.000 besplatnih i 2.500 komercijalnih doza.

Epidemiolozi savjetuju da se vakcinacija obavi na vrijeme, jer je za izgradnju imuniteta potrebno dvije do tri sedmice.

Vakcinacija je dostupna svakog radnog dana od 8 do 14 časova u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, kao i u regionalnim centrima Instituta.

Koliko košta komercijalna doza i sve ostalo što trebate znati o imunizaciji pogledajte u video prilogu u nastavku.