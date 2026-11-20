Aranđelovdan, koji se obilježava 21. novembra, jedna je od najčešćih krsnih slava u Srbiji. Posvećen je Svetom arhangelu Mihailu, predvodniku nebeske vojske i, prema hrišćanskom predanju, velikom borcu protiv zla.

Za ovaj praznik vezuju se brojni običaji, ali i zanimljiva narodna vjerovanja koja se prenose s koljena na koljeno. Posebno se izdvaja ono koje se odnosi na noć uoči Aranđelovdana.

Osim običaja koji se odnose na slavsku trpezu i porodično okupljanje, za Aranđelovdan se vezuju i vjerovanja koja se ne odnose samo na sam praznični dan već i na veče koje mu prethodi. Naime, u srpskom narodu postoji vjerovanje da se u ponoć uoči Aranđelovdana nakratko otvara put između neba i zemlje i da su tada nebeske sile posebno blizu ljudima i da izlivaju blagoslove, piše Žena Blic.

Stariji su govorili da je to trenutak u kom bi trebalo utišati sve oko sebe, prekrstiti se i pomisliti na ono što nam je zaista važno. Uz ovo predanje vezuje se i običaj zamišljanja jedne želje. Vjerovalo se da ona treba da bude iskrena, čista i izgovorena u mislima, bez loših namjera i želje da se nekome nanese nepravda. Prema narodnom tumačenju, Sveti arhangel Mihailo u toj noći obilazi domove i bdije nad ljudima, a iskrene molitve i dobre želje prenosi pred Boga.

Vjerovalo se da bi takva želja mogla da se ostvari tokom naredne godine, ali samo pod uslovom da nikome neće donijeti štetu.

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Sveti arhangel Mihailo na ikonama se najčešće prikazuje kao nebeski ratnik sa mačem ili kopljem, simbolima borbe protiv zla.

Vjerovalo se da bi takva želja mogla da se ostvari tokom naredne godine, ali samo pod uslovom da nikome neće donijeti štetu.

Sveti arhangel Mihailo na ikonama se najčešće prikazuje kao nebeski ratnik sa mačem ili kopljem, simbolima borbe protiv zla.