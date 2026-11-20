Ovaj petak donio je ogromnu sreću jednom igraču koji je u igri Loto osvojio nevjerovatnih 6 miliona i 600 hiljada maraka.

Brojevi koji su mu donijeli sreću su 21, 5, 8, 11, 3, 26 i 10.

Osim njega, nakon šest izvučenih brojeva, još četiri igrača su imala šansu za milione, ali je bubanj izbacio 10 - upravo broj koji mu je donio milione.

Srećni listić uplaćen je u Nišu na uplatnom mjestu "Crveni krst".

Čak 19 igrača osvojilo je šestice vrijedne po oko 6.500 maraka.

Loto plus

Igra Loto plus, za razliku od prethodne, nije donijela nikome sreću.

Ona je bila vrijedna čak 7.350.000.

Dobitna kombinacija glasila je- 11, 28, 21, 13, 25, 19 i 20.

Kao što smo rekli, niko od igrača ovu kombinaciju nije uplatio.

Džoker

Izvučeni Džoker broj u ovom kolu glasio je 009312.

Ni u ovoj igri nije izvučen glavni dobitak koji je vio vrijedan 550.000 KM.