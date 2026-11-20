Meteorolozi sa Fejsbuk stranice BH Meteo objavili su vremensku prognozu za naredne dane koja se, sasvim sigurno, nikome neće svidjeti.

Kako navode, BiH u danima pred nama očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom.

Ono što se nikome neće dopasti jeste da se od nedjelje prognozira uticaj novog ciklona koji bi mogao donijeti obilnije padavine.

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U subotu, 21. novembra, preovladavaće promjenjivo oblačno vrijeme, uz lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom.

Stižu hladnoća i snijeg

"Prema trenutnim prognozama, obilnije padavine moguće su od nedjelje poslijepodne do ponedjeljka ujutro, posebno u dijelovima Hercegovine, na jugozapadu i zapadu zemlje, kao i u sjevernijim dijelovima Bosne", kažu meteorolozi.

Osim padavina, u nedjelju naveče i tokom noći na ponedjeljak stiže i osjetnije zahlađenje.

"Ono će donijeti snijeg u brdsko-planinskim područjima, dok bi se u ponedjeljak ujutro, pri kraju padavina, pahulje lokalno mogle spustiti i do nižih predjela u Bosni", poručuju iz BH Meteo.

Jedna nepogoda prestaje

Prestanak padavina očekuje se tokom ponedjeljka u cijeloj zemlji, uz postepeno smanjenje oblačnosti.

Stabilnije, ali prohladno vrijeme trebalo bi se zadržati do srijede, 25. novembra, kada su moguće nove padavine.

Međutim, jedna nepogoda u narednom periodu neće biti mnogo izražena.

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Kako navode iz BH Metea, u narednom periodu ne očekuje se posebno jak vjetar. U nedjelju će jugo biti nešto izraženiji, a kasnije tokom noći na ponedjeljak duvaće sjeverac.