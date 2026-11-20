Centralna banka Bosne i Hercegovine za gotovo 300.000 KM kupuje jedan luster. Ugovor je dodijeljen za isporuku i montažu specijalizovanog lustera preduzeću SES iz Sarajeva.

U odluci koju potpisuje guvernerka Jasmina Selimović navedeno je da je ugovor dodijeljen nakon provedene e-aukcije, a konačna cifra sa uračunatim PDV-om iznosi tačno 291.294,90 KM.

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Centralna banka je prije raspisivanja tendera, nakon provjere tržišta, procijenila da će ih ovaj luster koštati 250.000 KM bez poreza.

Pobjednička firma SES dala je ponudu od 248.970 KM bez PDV-a, piše "Kapital".

Ponuđač iz Doboja je diskvalifikovan prije same e-aukcije zbog formalnog propusta. Iako su naveli da im ponuda važi 120 dana, odnosno do 18. februara naredne godine, dostavili su bankovnu garanciju koja ističe mjesec dana ranije – 19. januara.

Komisija je to ocijenila kao nepravilnost i izbacila ih iz trke.

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Nakon toga, u finalnoj e-aukciji ostale su samo dvije firme, gdje je sarajevski SES odnio pobjedu ispred kompanije iz Širokog Brijega.

Isporuka i montaža lustera, koji može biti težak do 130 kilograma, trebaju biti završene u roku od 60 dana od stupanja ugovora na snagu.

Imaće 54 LED sijalice tople bijele svjetlosti, kristalne visilice i konstrukciju u mat srebrenoj boji.

Luster će visiti na motornoj dizalici nosivosti najmanje 250 kilograma, koja će ga moći spuštati i podizati prekidačem na zidu.