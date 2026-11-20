Igra, druženje i učenje dio su svakodnevice mališana. Ipak, svakom djetetu prije svega moraju biti zagarantovanim sigurnost, ljubav i bezbrižno odrastanje. Povodom Svjetskog dana djeteta posjetili smo jednu banjalučku predškolsku ustanovu i provjerili šta uče, kako se druže i na koji način vaspitači doprinose njihovom odrastanju.

"Podižemo pažnju o Svjetskom danu djeteta, odnosno trebamo da podstičemo odrasle da i razumiju da i djeca imaju potrebu da ih saslušamo, da razgovaramo sa njima", rekla je Dajana Kekić, vaspitač.

Upravo zato, važno je da dječija prava ne ostanu slovo na papiru, već da budu dio svakodnevnog života i rada sa najmlađima.

"Nastojimo da dječija prava budu sastavni dio svakodnevni dio vaspitno-obrazovne prakse, kroz igru, istraživanje i međusobnu saradnju podstičemo samostalnost, kreativnost, empatiju i uvažavanje različitosti", rekla je Milica Zrnić, direktor Predškolske ustanove "Diznilend".

Koliko je važno da o tim pravima znaju ne samo djeca, već i odrasli koji su odgovorni za njihovo ostvarivanje, naglašava i ombudsman za djecu.

"Jako je važno da kažemo da se nažalost dječija prava krše u svim oblastima njihovog života i jako je važno da se posvetimo da ta njihova prava budu zaštićena i da ih edukujemo o njihovim pravima, ali i obavezama, ono što je jako važno da odrasli imaju u vidu koliko je važna zaštita prava djeteta", rekla je Jovanka Vuković, zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Svjetski dan djeteta obilježava se 20. novembra, od 1954. godine, na inicijativu Ujedinjenih nacija. Upravo na ovaj datum, 1989. godine, usvojena je i Konvencija o pravima djeteta, kojom su definisana osnovna prava svakog djeteta, bez izuzetka. Ona obuhvataju sve oblasti dječjeg života – od obrazovanja i zdravstvene zaštite do zaštite od nasilja i prava da se čuje njihov glas.