Аутор:АТВ редакција
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Постоје ситуације када од брзе реакције зависе људски животи. Управо то се десило у Котор Варошу. Тројица младих полицајаца од пожара су спасили бебу и њене родитеље али и евакуисали цијелу зграду.
Након тога реаговали су ватрогасци и све се завршило са мањом штетом. Зато вам представљамо ове хероје у униформама.
Спремност на дјелу. Пожар у стамбеној згради на ноге је подигао полицајце и ватрогасце у Котор Варошу. Одмах по дојави изашли су на лице мјеста и схватили да су у опасности људски животи.
Без размишљања су кренули у акцију спасавања, која се, на срећу, добро завршила. Сада када је све прошло за њих је ово изазов и тренутак када нису размишљали о себи. Јован Сердар прошао је кроз дим и спасио угрожену породицу.
Након овог херојског чина двојица Јованових колега евакуисали су и остале станаре зграде у којој је избио пожар. Све је кренуло са трећег спрата али се дим свуда ширио и представљао пријетњу, присјећају се млади полицајци.
Након полиције реаговала је и ватрогасна бригада и спријечила већу штету. И за њих су ово ситуације када нема времена за размишљање.
У Полицијској станици Котор Варош поносни су на херојство младих колега који су показали да су достојни ношења униформе. Они су примјер како се часно и поштено обавља дужност.
Хероји, млади полицајци, осим што обављају своје свакодневне обавезе, познати су и као успјешни спортисти. Увијек су спремни да изађу на терен и помогну својим суграђанима. Од малена су знали да ће се управо наћи међу полицијским службеницима и обављати и најзахтјевније послове. А сада то кроз своја дјела и показују.
Ови хероји, на које је поносна цијела Република Српска, стали су пред камере АТВ-а и испричали своју причу коју можете погледати у наставку.
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