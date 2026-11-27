Kada ljekar konstatuje smrt, za porodicu i bližnje to je trenutak u kojem se jedan život završava. Međutim, ono što se tada događa unutar ljudskog tijela mnogo je složenije nego što većina nas može da zamisli.

Sa biološkog stanovišta, smrt organizma ne podrazumijeva istovremenu smrt svih njegovih ćelija. Neke od njih mogu da prežive čak sedam dana nakon što je osoba zvanično proglašena mrtvom.

Svijet Dječak (7) zadobio teške povrede: Prikliještilo ga vozilo za čišćenje snijega

Ovaj fenomen otvara zanimljiva pitanja o prirodi života, funkcionisanju ljudskog organizma, ali i granici između živog i neživog svijeta.

Naše ćelije umiru i dok smo živi

Ćelijska smrt sastavni je dio svakodnevnog funkcionisanja organizma. Kontrolisano odumiranje ćelija, poznato kao apoptoza, omogućava pravilan razvoj i obnavljanje tkiva.

To je jedan od razloga zbog kojih smrt pojedinačnih ćelija ne znači i smrt čovjeka.

Ljudski organizam može da nastavi da funkcioniše čak i kada izgubi određene organe, zahvaljujući sposobnosti prilagođavanja, savremenoj medicini i transplantaciji.

Šta se događa u tijelu nakon smrti?

Različite vrste ćelija nemaju iste potrebe za kiseonikom, niti jednaku otpornost na njegov nedostatak.

Srbija Automobil oborio pješaka: Muškarac stradao na licu mjesta

Ćelije koštane srži mogu da opstanu duže od 24 sata nakon smrti čovjeka, dok su naučnici došli do još zanimljivijih rezultata proučavajući mezenhimske ćelije masnog tkiva.

Istraživači su uspjeli da izoluju ove ćelije iz pazušne regije preminulih osoba čak sedam dana nakon smrti. Kada su ih prenijeli u odgovarajuće laboratorijske uslove, ćelije su nastavile da rastu i da se razmnožavaju.

To, naravno, ne znači da je preminula osoba i dalje živa ili da postoji mogućnost njenog oživljavanja. Riječ je isključivo o opstanku pojedinačnih ćelija.

Da li u prirodi postoji biološka besmrtnost?

Kod pojedinih jednoćelijskih organizama, poput bakterija, koncept smrti izgleda sasvim drugačije.

Razmnožavanjem putem diobe njihov genetski materijal prenosi se u nove ćelije, čime se održava kontinuitet života kroz generacije.

U odgovarajućim uslovima takva ćelijska loza potencijalno može da opstane neograničeno dugo.

Kada kraj jednog života omogućava početak drugog

Posebno mjesto u razumijevanju smrti zauzima moždana smrt, koja podrazumijeva nepovratan prestanak funkcija cijelog mozga, uključujući moždano stablo.

Hronika Snimak incidenta u Banjaluci: Zbog svađe u saobraćaju udario ženu pesnicom i otišao

Moždana smrt nije isto što i koma. Osoba kod koje je pravilno utvrđena moždana smrt je preminula, iako medicinski uređaji mogu privremeno da omoguće održavanje cirkulacije i snabdijevanje organa kiseonikom.

Ta mogućnost ima izuzetnu važnost za transplantacionu medicinu.

Srce, jetra ili bubrezi preminulog donora mogu da pruže novu priliku ljudima koji se bore za život.

I dok smrt predstavlja nepovratan kraj čovjeka kao jedinstvenog biološkog sistema, sposobnost pojedinih dijelova njegovog organizma da nastave da funkcionišu pokazuje koliko su mehanizmi života složeni i fascinantni.

(RTS)