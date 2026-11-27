Cijena nafte "brent" iz Sjevernog mora kretala se oko najvišeg iznosa ovog mjeseca usljed neprestanih napada na tankere u Ormuskom moreuzu i udara na saudijsku energetsku infrastrukturu, što izaziva zabrinutost u vezi sa izvozom nafte iz tog regiona.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" pala za 38 centi ili 0,39 odsto i sada je 96,19 dolara po barelu, ali je nešto ranije porasla za gotovo dva dolara i bila na najvišem iznosu od 6. novembra.

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U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte porasla za 1,73 dolara ili 2,07 odsto i sad je 85,41 dolara po barelu.

"Mislimo da cijena nafte `brent` može i dalje otići na više od 100 dolara po barelu i bez neke nove veće eskalacije na Bliskom istoku, ali će zato trebati dokaz za probleme u isporukama", istakao je analitičar tržišta iz kompanije ANZ Brajan Martin.

Obje vrste nafte kreću se ka većem rastu u protekle četiri sedmice. Cijene su u prethodnom periodu pale jer američki predsjednik Donald Tramp nije započeo vojnu akciju protiv Irana nakon izbora održanih za Kongres, prenosi Srna.

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Međutim, Iran je i dalje nastavio sa napadima na brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, čime je ometen izvoz, dok su Huti i dalje gađali saudijsku infrastrukturu i luke, prenosi Si-En-Bi-Es.