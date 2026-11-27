Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da ova stranka pruža podršku konceptu koji je predstavio kandidat za predsjednika Vlade Igor Dodik, ističući da njihova podrška nije uslovljena kadrovskim pitanjima.

Stevandić je nakon konsultacija sa Dodikom rekao da se predstavljeni koncept uklapa u viziju Ujedinjene Srpske, te da očekuju da nova vlada bude najoperativnija do sada, sa najvećim razvojem i investicijama, bržim procedurama i reagovanjem.

On je naveo da Ujedinjena Srpska želi da se pokaže kao koristan koalicioni partner koji će dati značajan doprinos takvom konceptu Vlade.

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"Ujedinjena Srpska je i ranije pokazala da ono čime je upravljala nije proizvodilo gubitke, već ih je smanjivalo ili ostvarivalo dobitke. Ovo je vrijeme da pokažemo svoj potencijal", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je potvrdio da u Ujedinjenoj Srpskoj očekuju ministarsko mjesto, ali je naglasio da to nije bilo najvažnije pitanje tokom razgovora.

"Naša podrška nije uslovljena", rekao je Stevandić i istakao da se Ujedinjena Srpska ne bavi političkom trgovinom, piše Srna.