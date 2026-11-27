Predsjednik NPS-a Darko Banjac izjavio je danas da koaliciju DNS-NPS u budućoj vladi Republike Srpske očekuju dva ministarska mjesta, te da je on jedan od prijedloga za ministarsku funkciju.

Banjac je, nakon razgovora sa kandidatom za predsjednika Vlade Republike Srpske Igorom Dodikom, naveo da će jedno ministarsko mjesto pripasti srpskoj komponenti, dok će za drugo biti naknadno dogovoreno.

"Ništa nije sigurno dok se ne završi, ali mi ćemo participirati sa dva ministarska mjesta", rekao je Banjac novinarima u Banjaluci.

On je naveo da će o raspodjeli resora još razgovarati sa mandatarom, te da je važno da na te pozicije budu predloženi ljudi sa odgovarajućim iskustvom koji mogu odgovoriti na izazove.

Banjac kaže da koalicija podržava Dodika kao mandatara i da će poslanici DNS-NPS podržati izbor nove vlade Republike Srpske.

On je ocijenio da bi nova vlada mogla biti izabrana između 8. i 9. decembra, što bi bilo najbrže formiranje Vlade do sada.

Banjac je naveo da su tokom razgovora sa Dodikom razmijenjena mišljenja o jačanju ekonomije, ali i političkim i ustavnim izazovima, među kojima je i djelovanje krnjeg Ustavnog suda BiH.

On je rekao da predsjednik DNS-a Nenad Nešić nije prisustvovao današnjem sastanku zbog porodičnih obaveza.