Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Samit lidera procesa Brdo-Brioni dobra prilika za potvrdu opredijeljenosti ka jačanju saradnje u regionu.

"Samit lidera procesa Brdo-Brioni uvijek je dobra prilika za razmjenu stavova o aktuelnim regionalnim pitanjima, evropskom putu zemalja zapadnog Balkana, ali i za potvrdu opredijeljenosti ka jačanju saradnje u regionu", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Samit lidera procesa Brdo - Brioni uvijek je dobra prilika za razmjenu stavova o aktuelnim regionalnim pitanjima, evropskom putu zemalja Zapadnog Balkana, ali i za potvrdu opredijeljenosti ka jačanju saradnje u regionu. https://t.co/pZ1AB42LgT — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 27, 2026

Cvijanovićeva, kao i članovi Predsjedništva BiH Darijana Filipović i Denis Bećirović, učestvuju u Ohridu na sastanku lidera procesa Brdo-Brioni, koji je prva zvanična regionalna posjeta novog saziva Predsjedništva.

Sastanku prisustvuju domaćin predsjednik Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova, kao i suorganizatori predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović.

Osim njih prisutni su i vršilac dužnosti predsjednika Srbije Aleksandar Čupić, te predsjednici Crne Gore i Albanije Jakov Milatović i Bajram Begaj.

Proces Brdo-Brioni je regionalna inicijativa koju su 2013. godine pokrenule Slovenija i Hrvatska, s ciljem ubrzanja evropskih integracija zemalja zapadnog Balkana, te jačanja regionalne saradnje i stabilnosti.