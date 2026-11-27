Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik nastavio je konsultacije sastankom sa predstavnicima Ujedinjene Srpske.

Sastanku su prethodile konsultacije sa predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem, kao i predstavnicima SPS-a, SP-a, DEMOS-a i NDP-a.

Podsjećamo, na jučerašnje konsultacije bili su pozvani i predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj, ali se nisu odazvali. Dodik je takav postupak opozicije ocijenio kao neodgovoran.

Dodik će konsultacije još održati sa predstavnicima Republičke stranke Srpske.