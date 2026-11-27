Autor:ATV redakcija
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Danas se opraštamo od mitropolita bačkog Irineja Bulovića, jednog od najumnijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, čije će djelo imati trajno mjesto u istoriji srpskog naroda, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
"Posebno ćemo pamtiti njegovu nemjerljivu ulogu u sprečavanju kanonizacije Alojzija Stepinca. Svojim znanjem, autoritetom i diplomatskom mudrošću branio je istorijsku istinu i dostojanstvo nevinih srpskih žrtava NDH i fašista", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Danas se opraštamo od mitropolita bačkog Irineja Bulovića, jednog od najumnijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, čije će djelo imati trajno mjesto u istoriji srpskog naroda.
Posebno ćemo pamtiti njegovu nemjerljivu ulogu u sprečavanju kanonizacije Alojzija Stepinca. Svojim znanjem, autoritetom i diplomatskom mudrošću branio je istorijsku istinu i dostojanstvo nevinih srpskih žrtava NDH i fašista.
Time nije zadužio samo Srpsku pravoslavnu crkvu, već i generacije Srba koje dolaze, podsjećajući nas da je očuvanje istorijskog pamćenja naša nacionalna i moralna obaveza.
Neka mu Gospod podari carstvo nebesko, a srpski narod neka mu sačuva vječan spomen.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 27, 2026
Dodaje, da mitropolit bački Irinej, time nije zadužio samo Srpsku pravoslavnu crkvu, već i generacije Srba koje dolaze, podsjećajući nas da je očuvanje istorijskog pamćenja naša nacionalna i moralna obaveza.
"Neka mu Gospod podari carstvo nebesko, a srpski narod neka mu sačuva vječan spomen", ističe Dodik.
Podsjećamo, u hramu Srpske pravoslavne crvke je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio opijelo arhiepiskopu novosadskom i mitropolitu bačkom Irineju
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