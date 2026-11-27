Danas se opraštamo od mitropolita bačkog Irineja Bulovića, jednog od najumnijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, čije će djelo imati trajno mjesto u istoriji srpskog naroda, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Posebno ćemo pamtiti njegovu nemjerljivu ulogu u sprečavanju kanonizacije Alojzija Stepinca. Svojim znanjem, autoritetom i diplomatskom mudrošću branio je istorijsku istinu i dostojanstvo nevinih srpskih žrtava NDH i fašista", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Danas se opraštamo od mitropolita bačkog Irineja Bulovića, jednog od najumnijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, čije će djelo imati trajno mjesto u istoriji srpskog naroda. Posebno ćemo pamtiti njegovu nemjerljivu ulogu u sprečavanju kanonizacije Alojzija Stepinca. Svojim znanjem, autoritetom i diplomatskom mudrošću branio je istorijsku istinu i dostojanstvo nevinih srpskih žrtava NDH i fašista. Time nije zadužio samo Srpsku pravoslavnu crkvu, već i generacije Srba koje dolaze, podsjećajući nas da je očuvanje istorijskog pamćenja naša nacionalna i moralna obaveza. Neka mu Gospod podari carstvo nebesko, a srpski narod neka mu sačuva vječan spomen. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 27, 2026

Dodaje, da mitropolit bački Irinej, time nije zadužio samo Srpsku pravoslavnu crkvu, već i generacije Srba koje dolaze, podsjećajući nas da je očuvanje istorijskog pamćenja naša nacionalna i moralna obaveza.

"Neka mu Gospod podari carstvo nebesko, a srpski narod neka mu sačuva vječan spomen", ističe Dodik.

Podsjećamo, u hramu Srpske pravoslavne crvke je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio opijelo arhiepiskopu novosadskom i mitropolitu bačkom Irineju