Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Amela Bogućanina zbog ubistva Branislava Janjića, saradnika Darka Eleza, te ranjavanja Sergeja i Blaška Furtule u vatrenom obračunu na Vracama.

Optužnicom Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Bogućaninu su na teret stavljaju krivična djela ubistvo, pokušaj ubistva, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Janjić pogođen sa više metaka

”Optuženi se tereti da je 7. juna 2026. godine oko 18.10 kod Spomen-parka Vraca, nakon prethodnog dogovora i sastanka s više osoba radi rješavanja ranijih nesuglasica, iz pištolja koji je neovlašteno posjedovao ispalio više hitaca u pravcu prisutnih osoba. Tom prilikom, optuženi Bogućanin je pogodio Branislava Janjića sa više metaka, nanijevši mu povrede opasne po život, odkojih je nakon sedam dana preminuo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo Sarajevo.

Dodaju da je Bogućanin ispalio više hitaca prema S.F. i B.F. pri čemu je jedan zadobio teške povrede opasne po život, a drugi je lakše povrijeđen.

Hronika Bogućanin i Garibović osumnjičeni za pokušaj trostrukog ubistva

Protiv Garibovića obustavljena istraga

”Postupajući tužilac je u optužnici predložio produženje pritvora Amelu Bogućaninu. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 19 svjedoka, devet vještaka i izvođenje oko 150 materijalnih dokaza. Istovremeno, protiv Amara Garibovića donesena je naredba o obustavi istrage, budući da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinio krivična djela ubistvo i pokušaj ubistva”, navodi se u saopštenju

Hronika Sergeju Furtuli predložen pritvor zbog pucnjave na Vracama

Spasio ga pancir

Podsjetimo, Bogućanin je u pucnjavi ranjen i život mu je spasio pancir. Blaško Furtula se i dalje nalazi u bjekstvu. Tokom potrage policija je pretresla njegovu imovinu i tom prilikom su pronađene i oduzete tri automatske puške, 118 metaka, PVC kesica sa sadržajem bijelog praha nalik kokainu, dvije silikonske maske za lice i četiri magnetene naljepnice sa natpisom ”Altea Eufor”.