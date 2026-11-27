MUP Zeničko-dobojskog kantona uhapsio je E.S. (28) iz Zenice zbog sumnje da je ubio I.M. (70), čiji je nestanak prijavljen 20. novembra, a tijelo još nije nađeno.

Kako je saopštio MUP ZDK prijavu o nestanku I.M. zaprimila je Policijska stanica Nemila 20. novembra u 22.50 časova. U prijavi se navodilo da se I.M. toga dana oko 12.30 časova udaljio od kuće.

Prijavljen nestanak, nađeni dokazi ubistva

”Odmah po zaprimanju prijave, policijski službenici Uprave policije MUP ZDK preduzeli su niz operativnih mjera i radnji na terenu, te su prikupili određene dokaze, koji ukazuju da je izvršeno krivično delo ubistvo na štetu lica I.M, čiji je nestanak prethodno prijavljen”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, po čijem nalogu su preduzete istražne radnje pri čemu se došlo do saznanja da se u vezu sa ubistvom može dovesti E.S. (28) iz Zenice.

Za tijelom se traga

”Policijski službenici su 26. novembra uhapsili S.E. zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Nakon kriminalističke obrade on je danas predat u nadležnost tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu”, saopštila je policija.

Hronika Slučaj koji je šokirao BiH: Presuđen za ubistvo, a tijelo žrtve nije pronađeno

Dodaju da se, u saradnji sa drugim policijskim agencijama, nastavlja rad na pronalasku tijela oštećenog i dokumentovanju svih okolnosti pod kojima je ovo krivično delo počinjeno.