Završnim riječima tužilaštva i odbrane u Okružnom sudu u Banjaluci okončano je suđenje Bobanu Đekiću (29) iz Prnjavora, po optužnici za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginula četvoročlana porodica iz Srbije. Presuda će biti izrečena 30. novembra.

U završnim riječima tužilaštvo je tražilo da se optuženi oglasi krivim i kazni u skladu sa zakonom, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu. Tokom suđenja vještaci tužilaštva i odbrane imali su različite stavove u pogledu načina na koji se nesreća dogodila, zbog čega je sud naložio treće vještačenje.

Nesreća se dogodila 27. avgusta 2023. godine oko 20.30 časova u Donjim Štrpcima kod Prnjavora, kada je došlo do udara ”pasata” u neispravni ”pežo 206” koji je, kao pješak, gurao Aleksandar Jovanović (19). U udaru je poginuo Aleksandar, njegov brat Dejan Jovanović (23), majka Vidosava Jovanović (49) iz Rume i njena unuka S.J. (7) iz Mačvanske Mitrovice.

Pješak gurao ”pežo” bez signalizacije

U optužnici se navodi da je Đekić bio za volanom ”pasata” i vozio je pod dejstvom alkohola od 1,73 g/kg i brzinom od 142 km/h, gdje je ograničenje 80 km/h. Tužilaštvo Đekića tereti da je, bez kočenja, u desnoj traci udario u ”pežo” na kojem nije bila uključena svjetlosna signalizacija, niti je stradali pješak na sebi nosio svjetloodbojni prsluk, dok su vozačeva vrata bila otvorena. Dejan je sedio za volanom ”pežo”, a Vidosava i dijete na zadnjem sjedištu.

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Dvoje poginulo na mjestu, dvoje u sanitetu

”Usljed udara Aleksandar je nabačen na ”pasata”, a potom odbačen u kanal. Preminuo je na licu mjesta usljed razaranja malog mozga i krvarenja u sistem moždanih komora”, navodi se u optužnici.

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Poslije udara ”pasat” se zaustavio u kanalu sa desne strane, a ”pežo” se od udara zarotirao na putu. U optužnici se navodi da je Dejan glavom udario u prednje staklo i ispao na kolovoz, te je usljed višestrukih povreda preminuo. Putnice su ostale zaglavljene u slupanom ”pežou” i Vidosava je preminula u vozilu Hitne pomoći, a S.J. tokom transporta iz Doma zdravlja Prnjavor u UKC Republike Srpske.

Zaprijećena kazna do 15 godina zatvora

Đekiću je na teret stavljeno krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja za koje je zaprijećena zatvorska kazna od tri do 15 godina, i kazna oduzimanja vozačke dozvole.