Policija je rasvijetlila nesvakidašnje krivično djelo koje je nastalo tokom lova, prilikom čega je došlo do materijalne štete.

Slučaj se dogodio u mjestu Veljaci kod Ljubuškog kada je lovac, 24. novembra, pucao na divljač pa promašio i pogodio vrata.

Radom na terenu policija je došla do saznanja da se u vezu sa ovim incidentom može dovesti I.B. iz Ljubuškog.

Nad njim je juče sprovedena kriminalistička obrada, tokom koje je utvrđeno da je pucao iz lovačke puške u smjeru divljači, pri čemu su zrna sačme pogodila i oštetila garažna vrata na porodičnoj kući.

"Nakon kompletiranja predmeta PU Ljubuški dostaviće Tužilaštvu ZHK izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izazivanja opšte opasnosti iz članka 323. stava 4. Krivičnog zakona FBiH", saopšteno je iz MUP-a Zapadno-hercegovačkog kantona.