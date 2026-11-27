Povratnik u zločinima nad maloljetnicima (40) dobio je novih 8 godina zatvora zbog zloupotrebe djece preko aplikacija, dok u Remetincu čeka odluku drugostepenog suda nakon detaljne istrage.

Trenutno se nalazi u zatvoru u Remetinicu, gdje čeka odluku drugostepenog suda.

Istražitelji su ga, kako saznaje „Jutarnji list“, povezali sa ukupno 8 krivičnih djela polnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, koja je počinio od decembra prošle do sredine marta ove godine.

Riječ je o polnoj zloupotrebi djeteta mlađeg od 15 godina, iskorišćavanju djece za pornografiju, upoznavanju djece sa pornografijom, mamljenju djece radi zadovoljenja polnih potreba te zadovoljenju pohote pred djetetom.

Neka od krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret je priznao, dok druga negira. Do djece je dolazio putem aplikacija „Tiktok“ i „Snapčet“, a koristio se i „Telegramom“. Priznavao je da su razgovori imali seksualne konotacije te da je od djece tražio da mu šalju eksplicitne fotografije i video-snimke. Jednoj djevojčici je zauzvrat slao fotografije sopstvenog polnog organa, kao i video-snimke seksualnih odnosa odraslih osoba sa djecom. Snimao je i sebe tokom masturbacije.

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Međutim, tvrdio je i da nije znao da pregledanje crteža i stripova seksualnog sadržaja predstavlja ulazak u kriminalnu zonu, navodeći da je takav sadržaj, odnosno manga, dozvoljen u Japanu.

Priznao je i da se zbog svog ponašanja smatra psihički bolesnom osobom, ali nije znao da objasni zašto nakon prve presude nije potražio stručnu pomoć.

Lažno se predstavljao kao tinejdžer

Tokom komunikacije sa maloljetnim žrtvama predstavljao se kao srednjoškolac i tinejdžer koji im je prijatelj. Pojedini roditelji su eventualno zavirili u mobilne telefone svoje djece, gdje su pronašli poruke, fotografije odrasle osobe i eksplicitne prikaze polnih organa.

Kriminalisti su otkrili i da je muškarac, kod kojeg je pronađeno više od 50 video-snimaka dječije pornografije, u virtuelnom svijetu od nepoznatih odraslih osoba tražio takav sadržaj i kupovao ga. Najprije bi zatražio besplatan primjerak kako bi se uvjerio da osoba s kojom komunicira zaista posjeduje sadržaj koji nudi, a potom bi ga plaćao.

Jedna od žrtva sa kojom je stupio u kontakt bila je učenica 1. razreda osnovne škole. Pritom joj se čak hvalio da se već upušta u polne odnose sa djevojčicama njene dobi.

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Osim mobilnih telefona i SIM kartica, koji su mu oduzeti i biće uništeni, policija je od njega oduzela i bilježnice sa kompromitujućim zapisima.

Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da muškarac ima pedofilski poremećaj usmjeren na maloljetne djevojčice. Iako je ubrojiv te prema sopstvenim postupcima izražava gađenje i sram, vještaci su zaključili da ne uspijeva u potpunosti da prepozna opasnost sopstvenog seksualnog interesa prema djeci.