Na društvenim mrežama je objavljen snimak na kojem se vidi kako automobili prelaze preko poplavljenog mosta Antenal kod ušća rijeke Mirne u more u Istri.

Most se nalazi na državnoj cesti između Novigrada i Poreča, a snimak je, kako prenosi Index.hr, nastao u četvrtak. Automobili na snimku voze kolovozom koji je sa svih strana okružen vodom i djeluje kao da voze po moru.

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Cesta se na tom mjestu povremeno mora zatvarati za sav saobraćaj zbog visokog nivoa mora i vode, a Istru su ovog mjeseca pogodile obilne kiše.

HAK upozorava vozače na moguće zadržavanje vode na kolovozu i poziva ih da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na cesti.