Sinoć je u naselju Bilalovac, u opštini Kiseljak, došlo do požara u kojem je porodica Pandžić ostala bez krova nad glavom.

Pukom srećom, u požaru nije bilo povrijeđenih osoba, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Porodica Pandžić, Selvedin i Sabina, imaju i troje maloljetne djece, od kojih je jedno stopostotni invalid.

Zbog toga je Medžlis IZ Kiseljak pokrenuo humanitarnu akciju.

U saradnji sa Osnovnom školom “Kiseljak 1” Bilalovac, koju pohađaju djeca, pokrenuta je akciju pomoći ovoj porodici, koja je u trenutku ostala gotovo bez svega što su imali.

"Učenici su izgubili svoje lične stvari, odjeću, obuću, udžbenike i školski pribor. Trenutno imaju samo ono što su u trenutku nesreće imali na sebi. Zato Medžlis IZ Kiseljak i škola pokreće humanitarnu akciju prikupljanja novčanih priloga kako bismo ovoj porodici pomogli da lakše prebrodi prve dane nakon ove velike nesreće i ponovo osigura osnovne životne potrebe", naveli su iz Medžlisa.

Pozvali su džematlije, roditelje, učenike, uposlenike škole, prijatelje škole i sve ljude dobre volje da se uključe u akciju i pomognu u skladu sa svojim mogućnostima.

"Prikupljena sredstva biće namijenjena za nabavku najneophodnijih stvari za porodicu, a posebno za potrebe naših učenika, kako bi ponovo imali odjeću, obuću, udžbenike, školske torbe, pribor i krov nad glavom. Pokažimo da naši učenici i ova porodica nisu sami! Neka osjete da iza njih stoje njihovi drugari, nastavnici, roditelji i cijela zajednica. Zajedno možemo vratiti barem dio sigurnosti i nade tamo gdje je požar ostavio prazninu", poručili su.

Iz Medžlisa navode da se novac može uplatiti na sljedeći račun:

Unikredit banka:

3389002211291065

Sa naznakom za porodicu Pandžić.

Kontakt osoba:

Nermin Merhemić, 061610159