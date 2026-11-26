Autor:ATV redakcija
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Mostarski vatrogasci izvijestili su o nesvakidašnjoj situaciji u kojoj je stariji muškarac nakon popravke cigle ostao zaglavljen na krovu porodične kuće.
O događaju je na svojoj Fejsbuk stranici izvijestila Profesionalna vatrogasna jedinica Mostar.
Više pojedinosti o okolnostima događaja zasad nije objavljeno, prenosi HercegovinaInfo.
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