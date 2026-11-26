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Foto: Thắng-Nhật Trần/Pexels

Mostarski vatrogasci izvijestili su o nesvakidašnjoj situaciji u kojoj je stariji muškarac nakon popravke cigle ostao zaglavljen na krovu porodične kuće.

O događaju je na svojoj Fejsbuk stranici izvijestila Profesionalna vatrogasna jedinica Mostar. Više pojedinosti o okolnostima događaja zasad nije objavljeno, prenosi HercegovinaInfo.

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