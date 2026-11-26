Autor:ATV redakcija
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Stevan Bekan, direktor JU "Ekologija i bezbjednost" potvrdio je za ATV da je u Trebinju u posljednja 24 časa palo 62,6 litara kiše, ali uprkos ovakvim vremenskim prilikama, ali da nije bilo prijava štete na imovini građana.
Dežurne ekipe uspješno i brzo su otklonile problem manjeg broja začepljenih šahtova.
Sinoć su zabilježeni i udari vjetra do 72 km/h.
Sve nadležne službe su na terenu zbog problema izazvanih velikom količinom padavina.
Ekipe Komunalnog, Vodovoda, Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice i Službe za civilnu zaštitu JU "Ekologija i bezbjednost" će i u toku dana biti na terenu, kontinuirano će pratiti razvoj situacije i intervenisati gdje god se ukaže potreba.
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Sve nadležne službe su na terenu zbog problema izazvanih velikom količinom padavina.
"Molimo građane za strpljenje, oprez u saobraćaju i da eventualne probleme prijave nadležnim službama", saopšteno je iz JU "Ekologija i bezbjednost" Trebinje.
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